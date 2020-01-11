ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принц Вільям вимагає новий титул для Кейт Міддлтон

STYLERПерсони    11.01.2020 - 21:57
Принц Вільям вимагає новий титул для Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: GettyImages)

Кейт Міддлтон будуть називати принцесою

Принц Вільям вимагає титул принцеси для Кейт Міддлтон. Герцогиня Кембриджська за роки життя в королівській родині заслужила повагу королеви Єлизавети і здобула любов британської громадськості. Принц Вільям вважає, що його дружина заслуговує найвищої оцінки за свій внесок у благополуччя британської монархії. Тому герцог Кембриджський вважає, що Кейт заслужила звання принцеси, як його мама Діана.

Відповідно до законодавства Великобританії, у королівському сімействі титул принцеси зазвичай дістається по праву народження. Принцесами є принцеса Анна, Євгенія, Беатріс, а також чотирирічна дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта. Винятком з цього правила була леді Діана, яку відразу назвали народною принцесою.

Цікаво, що Вільям, отримавши титул герцога Кембриджського, попросив називати його, як і раніше, принц Вільям, повідомляє видання Entertainment. В майбутньому старший онук королеви Єлизавети успадкує трон і стане королем. А його дружина Кейт Міддлтон, яка нещодавно відсвяткувала 38-річчя, стане королевою. Багато експертів вважають, що ця пара буде гідно продовжувати традиції британської монархії.

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися милим сімейним знімком до Різдва.

Меган Маркл і принц Гаррі проігнорували пре-паті на честь дня народження Кейт Міддлтон Кар'єристка і спортсменка: топ-5 маловідомих фактів про наречену молодшого брата Кейт Міддлтон
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся