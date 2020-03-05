Принц Уильям показал настоящее шоу на публике (видео, фото)

Принц Уильям (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принц Уильям стал звездой мероприятия

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям свой последний день официальной поездки в Ирландию посетили графство Голуэй. Среди прочего они пообщались с артистами цирка. При этом принц Уильям решил проявить свои цирковые таланты.

Как сообщается, герцог Кембриджский удивил публику своим неожиданным талантом жонглера. Под аплодисменты и радостные возгласы зрителей он успешно жонглировал тремя мячиками. А затем попытался взять четвертый, но тут его постигла неудача: мячики оказались на полу.

Just a juggling future King, that’s all. pic.twitter.com/SVpj2CKhOx — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 5, 2020

На запланированные мероприятия Уильям и Кейт прибыли с опозданием. Как пишет издание Daily Mail, из-за сильного тумана в Дублине они не смогли вовремя вылететь в Голуэй вертолетом.

На мероприятии Кейт также рассказала, что ее четырехлетняя дочь принцесса Шарлотта обожает заниматься гимнастикой и умеет делать колесо и стойку на руках. А шестилетний принц Джордж учится играть на гитаре.

Герцогиня, как и в первый день визита, была во всем зеленом — темно-зеленом пальто в стиле милитари, а также зеленом платье-миди с белыми квадратиками от Suzannah стоимостью 1614 долларов. На ногах Кэтрин были черные замшевые сапоги на высоких каблуках от Ralph Lauren.

Принц Уильям жонглирует (фото: Associated Press)

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон в платье с непривычным принтом сделала фигуру выше и стройнее.