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Кейт Миддлтон и принц Уильям вынуждены на время отказаться от королевских обязанностей из-за детей

Lite » Стиль жизни 14.02.2020 - 12:52
Кейт Миддлтон и принц Уильям вынуждены на время отказаться от королевских обязанностей из-за детей
Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские решили не изменять традициям

После отречения Меган Маркл и принца Гарри (8 января) и дальнейшего их переезда в Канаду внимание британских СМИ заострилось на “единственной паре №1” монаршего двора - Кейт Миддлтон и принц Уильям. Как известно, после “Мегсита”, который стал абсолютной неожиданностью для многих членов королевской семьи, часть обязанностей Меган и Гарри легла на герцогов Кембриджских. Можно лишь догадываться, как они восприняли эту дополнительную нагрузку. Особенно если учесть, что на 2020 год Миддлтон запланировала реализацию масштабной программы “5 Big Questions”, направленной на развитие детей Великобритании в возрасте от 0 до 5 лет. Очевидно, что герцогиня Кэтрин намного заранее готовила “план действий”.

Решение Гарри и Меган явно выбило всех из колеи. Как результат, источники королевского двора сообщили, что из-за постоянных разъездов и светских выходов Кейт Миддлтон и принц Уильям в этом году практически не видятся со своими детьми! Напомним, что Кэтрин и Уильям воспитывают троих детей - 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и годовалый принц Луи. Супругам и без того не очень часто удается уделять время и внимание будущим наследникам. А с новыми королевскими обязанностями герцоги Кембриджские по несколько дней находятся в разлуке от детей. А ведь в особенном внимании пока что нуждается самый младшенький Луи.

На днях стало известно, что с 17 по 21 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять вполне заслуженный отпуск.

Герцоги Кембриджские хотят посвятить это время всецело друг другу и детям. Кроме того, именно сейчас у Шарлотты и Джорджа начались школьные каникулы. Луи наверняка обрадуется вниманию папы и мамы не меньше.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вынуждены на время отказаться от королевских обязанностей из-за детей

У Джорджа и Шарлотты начались школьные каникулы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Известно, что февраль уже успел зарекомендовать себя как время отдыха для герцогов Кембриджских. Сложилась такая себе традиция каждый год именно в этот период брать хоть и небольшую, но паузу на отпуск с детьми.

Пока что неизвестно, как именно большая семья проведет это время. Но скорее всего, они уедут подальше от королевского двора. Быть может, отпуск Кэтрин и Уильям с детьми проведут в одном из своих загородных домов, сообщает портал Eonline.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вынуждены на время отказаться от королевских обязанностей из-за детей

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Весьма символично, что одно из последний сообщений герцогов Кембриджских посвящено именно детям.

Так, герцог Кембриджский отметил 150-летие Фонда помощи сиротам полицейских. Принц Уильям по такому случаю устроил прием. Отмечается, что фонд существует с 1870 года и финансово поддерживает больше 15 200 детей и их семей. Фонд оказывает поддержку детям полицейских, которые погибли во время службы или вышли на пенсию по медицинским показаниям из-за полученных травм, и нуждаются в дальнейшей финансовой помощи.

“Качество нашего общества определяется тем, как мы заботимся о тех, кто заботится о нашей безопасности. Очень важно, чтобы мы помогали семьям этих людей”, - сообщил принц Уильям.

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