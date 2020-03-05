Принц Вільям показав справжнє шоу на публіці (відео, фото)

Принц Уїльям (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принц Вільям став зіркою заходу

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон, принц Вільям свій останній день офіційної поїздки в Ірландію відвідали графство Голуей. Під час подорожі вони поспілкувалися з артистами цирку. При цьому принц Вільям вирішив проявити свої циркові таланти.

Як повідомляється, герцог Кембриджський здивував публіку своїм несподіваним хистом жонглера. Під оплески й радісні вигуки глядачів він успішно жонглював трьома м'ячиками. А потім спробував взяти четвертий, але тут його спіткала невдача: м'ячики опинилися на підлозі.

Just a juggling future King, that's all. pic.twitter.com/SVpj2CKhOx Richard Palmer (@RoyalReporter) March 5, 2020

На заплановані заходи Вільям і Кейт прибули із запізненням. Як пише видання Daily Mail, через сильний туман в Дубліні вони не змогли вчасно вилетіти в Голуей вертольотом.

На заході Кейт також розповіла, що її чотирирічна дочка принцеса Шарлотта обожнює займатися гімнастикою і вміє робити колесо і стійку на руках. А шестирічний принц Джордж вчиться грати на гітарі.

Герцогиня, як і в перший день візиту, була у всьому зеленому — темно-зеленому пальто в стилі мілітарі, а також зеленій сукні-міді з білими квадратиками від Suzannah вартістю 1614 доларів. На ногах Кетрін були чорні замшеві чоботи на високих підборах від Ralph Lauren.

Принц Вільям жонглює (фото: Associated Press)

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон в сукні з незвичним принтом зробила фігуру вище і стрункіше.