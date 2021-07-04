Принц Вільям емоційно висловився про матч Англії проти України

Принц Вільям прокоментував матч між збірною Англії та України, який проходив в Римі на "Стадіо Олімпіко" 3 липня. Герцог Кембриджський звичайно ж вболівав за збірну Англії.

Принц Вільям спостерігав за грою з дому. Поле того, як Англія виграла в України з рахунком 4:0 він написав пост у твіттері , в якому привітав команду з перемогою і похвалив підопічних Андрія Шевченка.

"Ще одна першокласна гра і перемога всуху! Україна, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!", - написав принц Вільям.

Скріншот з Twitter

Зазначимо, що в півфіналі Євро 2020 року, який відбудеться 7 липня, збірна Англії зіграє з данцями. Після цього матчу буде ясно, яка з команд потрапить до фіналу.

Цікаво, що гра пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Британці дуже сподіваються на те, що принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон відвідають цей матч.