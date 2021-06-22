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Принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне: какая причина

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Вторник 22 июня 2021 16:20
Принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне: какая причина Коллаж РБК-Украина: в Лондоне соберется вся королевская семья
Автор: Тетяна Самарук

В Лондоне, 1 июля, состоится открытие статуи принцессы Дианы – мероприятие приспособленное к 60-летию со дня ее рождения. На мероприятии соберется вся королевская семья.

Об этом пишет The Sun.

По информации издания, не все члены королевской семьи рады визиту герцога Сассекского. Также отец Гарри принц Чарльз не собирается встречаться с ним. У него запланирована поездка в Шотландию, которую он не собирается отменять.

"Чарльз совершенно ясно дал понять, что встречи не будет, потому что он собирается в Шотландию. Разговор между ними тремя (принцем Чарльзом и сыновьями) не запланирован", – рассказал источник.

Кроме того, принцы Гарри и Уильям появятся на мероприятие вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

Принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне: какая причинаФото: Принц Чарльз не планирует встречаться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон (Getty Images)

По приезду в Великобританию Гарри ждет карантин не менее пяти дней, он, как и в прошлый раз, планирует остановиться в Фрогморе в доме своей сестры принцессы Евгении.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями. Недавно они объявили о рождении своей дочери Лилибет Дианы Маунтбаттен-Виндзор.

Также принц Чарльз впервые после смерти отца появился на людях с улыбкой на лице. Он посетил казармы валлийского гвардейского полка в Виндзоре.

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