Принц Чарльз отказался встречаться с сыном Гарри в Лондоне: какая причина

В Лондоне, 1 июля, состоится открытие статуи принцессы Дианы – мероприятие приспособленное к 60-летию со дня ее рождения. На мероприятии соберется вся королевская семья.

По информации издания, не все члены королевской семьи рады визиту герцога Сассекского. Также отец Гарри принц Чарльз не собирается встречаться с ним. У него запланирована поездка в Шотландию, которую он не собирается отменять.

"Чарльз совершенно ясно дал понять, что встречи не будет, потому что он собирается в Шотландию. Разговор между ними тремя (принцем Чарльзом и сыновьями) не запланирован", – рассказал источник.

Кроме того, принцы Гарри и Уильям появятся на мероприятие вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

Фото: Принц Чарльз не планирует встречаться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон (Getty Images)

По приезду в Великобританию Гарри ждет карантин не менее пяти дней, он, как и в прошлый раз, планирует остановиться в Фрогморе в доме своей сестры принцессы Евгении.