Принц Гаррі зробив гучну заяву щодо зміни громадянства: до чого тут королівські титули

Принц Гаррі сказав, що може змінити громадянство

Молодший син короля Чарльза III Гаррі, який 4 роки тому переїхав жити до Каліфорнії та склав із себе повноваження старших членів королівської родини, заявив, що він подумує стати повноцінним громадянином США.

Але є нюанси, адже, якщо принц наважиться на такий серйозний крок, та ще у той час, коли його батько лікується від онкології, він може позбутися всіх королівських титулів і привілеїв, які залишаються у нього й сьогодні після від’їзду з Лондону, а ще й спровокувати новий родинний скандал.

Згідно із законом, у разі отримання американського громадянства, герцог Сассекський буде змушений відмовитися від вірності будь-якій іншій державі, що означає відмову від вірності батькові.

Принц Гаррі може змінити громадянство (фото: Getty images)

Навряд чи після такого вчинку Гаррі разом з родиною зможе налагодити стосунки з батьком, братом та іншими членами королівської родини. А, як відомо, принц останнім часом часто замислюється про примирення.

"Американське громадянство - це те, про що я не раз задумувався, але, звичайно, це не те, що зараз для мене є пріоритетним", - заявив принц.

Проте за словами експерта, Гаррі може попросити Конгрес США ухвалити приватний закон, який дозволить йому зберегти свої титули, але для цього він має зважитися на особисте звернення та зважити всі за і проти.

Нагадаємо, що після того, як королю Чарльзу III діагностували рак, Гаррі прилетів на особисту зустріч з батьком, аби впевнитись, що його стан задовільний. Щоправда, зустріч тривала зовсім недовго.