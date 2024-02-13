Принц Гаррі та Меган Маркл знову потрапили у сімейний скандал: в чому причина

Меган Маркл та принц Гаррі потрапили у новий скандал через новий веб-сайт, який суперечить принципам королівської родини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили у сімейний скандал

Принц Гаррі та Меган Маркл знову примудрилися піти проти королівської сім'ї. 12 лютого вони запустили свій новий веб-сайт, у назві якого використали свій титул герцогів Сассекських.

Пара замінила свою веб-сторінку Archewell сайтом Sussex.com, який містить їхні біографії та список їхньої недавньої діяльності.

За словами джерел, використання королівського титулу і герба в комерційних цілях може спровокувати скарги з боку палацу.

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"У них будуть великі проблеми з використанням титулу герцогів Сассекських. Це королівський титул, і якщо в ньому буде хоч найменший натяк на комерціалізацію, його буде закрито. Просто вражає, що вони не бачать, наскільки це нетактовно", - заявив один з інсайдерів.

Проблема в тому, що Букінгемський палац може висунути претензії проти герцогів Сассекських за використання титулу з метою комерціалізації. Подібні дії в королівській родині заборонено.

Такий ребрендинг Sussexes, можливо, відбувся через те, що родина шукає нові виробничі компанії для співпраці, адже нещодавно завершилася їх угода зі Spotify на суму 18 мільйонів фунтів стерлінгів і ходили чутки, що стрімінговий гігант Netflix може не продовжити з ними контракт на 80 мільйонів фунтів стерлінгів, особливо, після публічного висміювання Гаррі та Меган.

Поки що сайт містить яскраві біографії 39-річного Гаррі та 42-річної Меган, а також останні новини про пару, які не демонструють жодних намірів Сассекських, гарних чи поганих.