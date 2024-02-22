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Принц Гарри сделал громкое заявление о смене гражданства: при чем здесь королевские титулы

Принц Гарри (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Принц Гарри, проживающий в Калифорнии, заявил, что рассматривает возможность стать гражданином США.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание People.

Принц Гарри сказал, что может сменить гражданство

Младший сын короля Чарльза III Гарри, который 4 года назад переехал жить в Калифорнию и сложил полномочия старших членов королевской семьи, заявил, что он подумывает стать полноценным гражданином США.

Но есть нюансы, ведь если принц решится на такой серьезный шаг, да еще в то время, когда его отец лечится от онкологии, он может избавиться от всех королевских титулов и привилегий, которые остаются у него и сегодня после отъезда из Лондона, а еще и спровоцировать новый семейный скандал.

Согласно закону, в случае получения американского гражданства, герцог Сассекский будет вынужден отказаться от верности любому другому государству, что означает отказ от верности отцу.

Принц Гарри может сменить гражданство (фото: Getty images)

Вряд ли после такого поступка Гарри вместе с семьей сможет наладить отношения с отцом, братом и другими членами королевской семьи. А, как известно, принц в последнее время часто задумывается о примирении.

"Американское гражданство - это то, о чем я не раз задумывался, но, конечно, это не то, что сейчас для меня приоритетно", - заявил принц.

Однако, по словам эксперта, Гарри может попросить Конгресс США принять частный закон, который позволит ему сохранить свои титулы, но для этого он должен решиться на личное обращение и учесть все за и против.

Напомним, что после того, как королю Чарльзу III диагностировали рак, Гарри прилетел на личную встречу с отцом, чтобы убедиться, что его состояние удовлетворительное. Правда, встреча длилась совсем недолго.

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Чарльз IIIПринц Гарри