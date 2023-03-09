Незважаючи на скандал: діти Гаррі та Меган Маркл отримали королівські титули

Відповідну зміну вже внесено на офіційний королівський сайт і тепер у списку претендентів на престол з'явилися принц Арчі та принцеса Лілібет Сассекська.

Король Чарльз дав дітям Гаррі та Меган Маркл нові титули. На це не вплинув скандал, який вирує у королівській родині вже кілька місяців.

Титули - це право дітей від народження

3 березня у Каліфорнії відбулася церемонія хрещення дочки герцога Гаррі та Меган Маркл. Малятко Лілібет охрестив архієпископ Лос-Анджелеса, преподобний Джон Тейлор.

Про те, що 21-місячна дівчинка має титул принцеси, заявили Гаррі та Меган Маркл під час церемонії. До речі, ім'я хрещеної матері не названо, а хрещеним батьком став Тайлер Перрі, близький друг сім'ї.

"Титули дітей були по праву народження відколи їх дідусь став монархом. Це питання було узгоджено з Букінгемським палацом", - сказано в повідомленні.

Меган Маркл (фото: instagram.com/misanharriman)

Зазначається, що дитячі титули принца та принцеси застосовуватимуться лише в офіційних ситуаціях, а у повсякденному житті вони не використовуватимуться.

Варто зазначити, що принцу Арчі виповниться рівно 4 роки на день офіційної коронації короля Чарльза.

Раніше Гаррі розповідав, що у нього відбулася розмова з батьком ще у вересні 2022 року, після похорону королеви Єлизавети II. Король Чарльз підтвердив, що онуки носитимуть королівські титули.

Принцеса Лілібет Діана (фото: instagram.com/misanharriman)

Принц Арчі Сассекський та принцеса Лілібет Сассекська

Згідно з патентом на лист 1917 року, який видав король Георг V, Гаррі та Меган отримали право використовувати титули принца та принцеси для своїх дітей, коли король Чарльз III вступив на престол, а саме – з 8 вересня 2022 року.

До цього на королівському сайті діти відображалися так: майстер Арчі Харрісон Маунбеттен-Віндзор та міс Лілібет Діана Маунбеттен-Віндзор.

Тепер вони вказані у списку престолонаслідування як принц Арчі Сассекський і принцеса Лілібет Сассекська. Таким чином, діти Гаррі та Майкл отримали 6 та 7 місце у списку претендентів на престол.

Гаррі, Меган та їхні діти – принц Арчі та принцеса Лілібет (фото: instagram.com/alexilubomirski)

Також вказується, що попри отримання титулів, Арчі та Лілібет не називатимуть Його чи Її Величність.

Як зараз розташувалися представники королівської сім'ї у праві на престол

1. Принц Уельський (Уїльям)

2. Принц Джордж Уельський

3. Принцеса Шарлотта Уельська

4. Принц Луї Уельський

5. Герцог Сассекський (Гаррі)

6. Принц Арчі Сассекський

7. Принцеса Лілібет Сассекська

8. Герцог Йоркський

9. Принцеса Беатріс

10. Міс Сієнна Мапеллі Моцці (дочка принцеси Беатріс)

11. Принцеса Євгенія, місис Джек Бруксбенк

12. Майстер Август Бруксбенк

13. Граф Уесекський

14. Віконт Северн

15. Леді Луїза Маунбеттен-Віндзор

16. Королівська принцеса