Принц Гарри и Меган Маркл выдвинули условия королю Чарльзу из-за коронации: что они потребовали

Принц Гарри и Меган Маркл ведут переговоры с дворцом о своем посещении церемонии коронации Чарльза III. Они получили официальное приглашение на церемонию из Букингемского дворца, но окончательный ответ пока не сообщили. Однако герцоги Сассекские уже выдвинули ряд условий.

Что хотят Меган Маркл и принц Гарри, рассказали в New York Post.

Место на балконе Букингемского дворца

Одним из первых требований младшего сына короля стало выделение ему и супруге отдельного места на балконе Букингемского дворца. Однако такую привилегию имеют только действующие члены королевской семьи, а Гарри и Меган сложили свои полномочия еще в 2020 году.

"Дворец пытается закончить переговоры быстрее, потому что это может привести к хаосу", - сообщают королевские инсайдеры.

Также сообщается, что принца Гарри и Меган Маркл очень хотят видеть на коронации, несмотря на скандалы. Их отсутствие может нанести репутации королевской семьи еще больший вред.

Дети должны быть включены в список гостей

По словам инсайдеров, детей принца Гарри и Меган Маркл не включили в список приглашенных. Поэтому герцоги Сассекские настаивают, чтобы 4-летний Арчи и 2-летняя Лилибет были в списке гостей. Тем более, что у детей теперь есть королевские титулы - принц и принцесса.

Стоит отметить, что дет принца Уильяма и Кейт Миддлтон будут играть главные роли в церемонии коронации. Поэтому Сассекские настаивают на том, чтобы их дети также присутствовали на церемонии.

Гарри, Меган и их дети - принц Арчи и принцесса Лилибет (фото: instagram.com/alexilubomirski)

День рождения Арчи

День коронации и день рождения принца Арчи совпали в один день - 6 мая. Меган Маркл настаивает, чтобы в честь принца организовали небольшой прием или обед.

"Гарри и Меган хотели бы отметить это во время обеда или приема с напитками", - сообщил инсайдер.

Общение с гостями после церемонии

Меган Маркл и принц Гарри настаивают на том, чтобы провести время с другими гостями после торжественной церемонии. Против этого пункта во дворце не возражают и считают, что это вполне выполнимо.

"Вполне вероятно, что переговоры могут зайти в тупик и они просто не приедут. Но дворец делает все, что в их силах, чтобы этого не допустить", - сообщают инсайдеры.