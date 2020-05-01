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Принц Гаррі зізнався, що нещасливий через Меган Маркл

STYLERПерсони    01.05.2020 - 10:16
Принц Гаррі зізнався, що нещасливий через Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл спровокувала душевні страждання принца Гаррі

Меган Маркл довела принца Гаррі до того, що він почав скаржитися на поганий емоційний стан. Онук Єлизавети розповів друзям, що нещасливий у США, куди переїхав після розриву з королівською родиною.

Відзначимо, що раніше Меган була нещаслива у Великобританії, після того як переїхала туди ставши дружиною Гаррі 19 травня 2018 року. Подружжя Сассекських поскаржилося на те, що їх переслідують папараці і спочатку перебралося до Канади, а потім в рідній для Меган Лос-Анджелес.

Цікаво те, що найбільші моральні терзання Гаррі відчуває навіть не від того, що від брата, батька, бабусі і дідуся його відділяє океан, а тому що йому довелося разом з королівськими регаліями відмовитися від звання генерал-капітана королівської морської піхоти, а також почесного командувача королівськими ВПС Хонингтона. Правда, звання майора королівському онуку зберегти таки вдалося, пише Ехргеѕѕ.

Гаррі розповів своїм друзям, що йому не вистачає того самого армійського духу товариства. Чоловік Меган Маркл зізнався, що все ще не прийшов в себе і не може повірити в те, що трапилося, коли його життя круто повернулося на 180 градусів.

Зазначимо, що принц Гаррі безпосередньо не звинувачує Меган у своїх душевних стражданнях. Але хто знає, як би склалося його життя і військова кар'єра, якби йому на шляху не зустрілася американська актриса Меган Маркл.

Раніше ми писали, що особиста переписка Меган Маркл і принца Гаррі потрапила в мережу, що викликало нову хвилю скандалів, пов'язану з їх весіллям і днями, що передували цій події.

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Новини України Меган Маркл
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