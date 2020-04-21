Личная переписка Меган Маркл и Гарри попала в сеть: вскрылась вся правда

Меган Маркл и принц Гарри (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Меган Маркл и принц Гарри судятся с британскими таблоидами из-за публикации неправдивой информации

Меган Маркл и принц Гарри в ближайшем времени будут судиться с британскими таблоидами за то, что те опубликовали ее личную переписку с отцом Томасом. При этом фрагменты вырвали из контекста и таким образом очернили тогда еще будущую герцогиню. Недавно же в сеть попала переписка, которая полностью прояснила ситуацию.

Напомним, что отец Меган Томас Маркл после бракосочетания дочери с Гарри начал обвинять ее в том, что она избегает его, не позвала на свадьбу, и всячески чернил Меган.

Но последняя переписка говорит об обратном: дочь и будущий зять пытались наладить с Томасом контакт, предлагали помощь, но тот упорно молчал, пишет TMZ.

Судя по документам, Гарри написал Томасу Марклу за пять дней до свадьбы и через два дня после того, как отца Меган обвинили в сделке с папарацци.

В одном из первых сообщений Гарри попросил взять Томаса трубку, когда тот ему позвонит. Следующее письмо от принца было уже более развернутым. Судя по нему, Томас на просьбу взять трубку не ответил. В нем Гарри попросил выйти с ним и дочерью на связь, и написал, что они на него зла не держат, просто хотят поговорить, а общение с прессой сделает только хуже.

"Том, снова Гарри! Очень нужно с вами поговорить. Вам не нужно извиняться, мы понимаем обстоятельства, но огласка только усугубит ситуацию. Если вы любите Мег и хотите все исправить, прошу, позвоните мне. Потому что есть два других варианта, которые не включают в себя ваше общение с прессой, ставшей инициатором этой ситуации. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я смог все объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто нужно с вами поговорить. Спасибо. Поверьте, беседы с прессой обернутся проблемами. Только мы можем вам помочь, что мы и пытались сделать с первого дня", - сказано в письме.

Меган с отцом Томасом (фото: The Sun)

Также в сеть попало и письмо Меган, написанное за четыре дня до свадьбы. Тогда Томас попал в больницу якобы с сердечным приступом. Дочь спрашивает отца, в какой он больнице, предлагает ему помощь. Судя по письму, Томас упорно отказывался выходить с ней и Гарри на связь.

"Я пыталась связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на сообщения и не берешь трубку... Я очень беспокоюсь о твоем здоровье и твоей безопасности, я сделала все, чтобы тебя защитить, но не знаю, что еще предпринять, если ты не отвечаешь. Тебе нужна помощь? Нужно ли нам еще раз отправить к тебе охрану? Мне очень грустно слышать, что ты в больнице, но мне так нужно с тобой связаться... В какой больнице ты находишься?" - написала тогда Меган.

До свадьбы Меган и Гарри так и не смогли поговорить с отцом. Но в день церемонии в 04:57 на телефоне Меган был пропущенный от Томаса. После свадьбы ни Меган, ни Гарри не общались с отцом. После чего он начал жаловаться, что дочь возгордилась и не желает иметь ничего общего с отцом.

Недавно же стало известно, что Меган и Гарри отказались от сотрудничества с главными британскими СМИ - The Sun, Daily Mail, Mirror и Express.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри официально сложили свои полномочия 31 марта. Некоторое время после разрыва с Британской королевской семьей они жили в Канаде, но накануне закрытия границ на карантин переехали на постоянное место жительства в Лос-Анджелес - родину Меган.

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