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Принц Гаррі прилюдно ігнорує Меган Маркл: що сталося

STYLERПерсони    23.09.2019 - 09:43
Принц Гаррі прилюдно ігнорує Меган Маркл: що сталося
Принц Гаррі і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл щосили намагалася привернути увагу Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі у п'ятницю, 20 вересня, стали гостями на весілля найкращої подруги герцогині - дизайнера Міші Нону. Герцоги Сассекські відправилися в Рим, щоб розділити з друзями радісну подію на віллі XVII століття.

Все б нічого, але поведінка принца Гаррі змусила задуматися експертів. Так, Джуді Джеймс, фахівець з мови тіла, стверджує, що принцу Гаррі явно було нудно на весіллі - він ігнорував свою дружину і навіть не намагався приховати це, пише Express.

Принц Гаррі прилюдно ігнорує Меган Маркл: що сталося

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Варто відзначити, що Міша Нону, яка уклала шлюб з нафтовим магнатом Майклом Хессом, допомагала Меган Маркл у розробці капсульної колекції у колаборації з демократичної маркою Marks and Spencer.

Експерт з мови тіла каже, що Гаррі явно було нудно в компанії своєї дружини.

"Він виглядає нудним і далеким, і вона намагається привернути його увагу", - говорить Джуді Джеймс.

Раніше стало відомо, кого зі своїх невісток більше любить королева Єлизавета II.

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