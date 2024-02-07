Принц Гаррі прилетів до хворого батька короля Чарльза III у Британію

Принц Гаррі попри сварку прилетів до батька у Британію, як тільки дізнався про те, що у короля діагностували рак.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Принц Гаррі прилетів до короля Чарльза III

Принц Гаррі, який перебуває не в найкращих стосунках із батьком, терміново прилетів до Великої Британії після того, як йому зателефонував Чарльз III та розповів синові про свій серйозний діагноз - у нього виявили рак.

За словами королівських експертів, той факт, що принц Гаррі, забувши про попередні розбіжності з батьком, вирушив до Великої Британії, щоб бути поруч із ним, свідчить про серйозність стану короля.

Дружина принца Меган Маркл разом з їхніми дітьми Арчі та Лілібет залишилися у США і поки що не планує навідувати короля та зустрічатися з іншими родичами королівської родини.

Два чорні позашляховики, які, ймовірно, супроводжували принца Гаррі, вирушили з поліціянтами машинами з аеропорту Хітроу до Кларенс-хауса, давньої резиденції короля Чарльза в Лондоні.

У понеділок король Чарльз повернувся до Лондона з Сендрінгема, щоб розпочати амбулаторне лікування.

Король Чарльз III (фото: Getty images)

Вважається, що принц Гаррі та король Чарльз не були разом з церемонії коронації в травні. Але зараз всі ці образи та сварки не мають жодного сенсу. Рідні люди мають бути поруч у важкі моменти та підтримувати одне одного попри все.

Королівське джерело повідомило, що принц Гаррі не планує возз'єднатися зі своїм братом, принцом Вільямом, поки він перебуває у Великобританії.

Нагадаємо, що 41-річний принц Вільям останніми тижнями відійшов від королівських заручин, доглядаючи за трьома дітьми, поки його дружина Кейт Міддлтон відновлюється після недавньої операції на черевній порожнині