Принц Гарри прилетел к больному отцу королю Чарльзу III в Британию

Принц Гарри не смотря на ссору прилетел к отцу в Британию, как только узнал о том, что у короля диагностировали рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Принц Гарри прилетел к королю Чарльзу III

Принц Гарри, находящийся не в лучших отношениях с отцом, срочно прилетел в Великобританию после того, как ему позвонил по телефону Чарльз III и рассказал сыну о своем серьезном диагнозе - у него обнаружили рак.

По словам королевских экспертов, тот факт, что принц Гарри, забыв о предыдущих разногласиях с отцом, отправился в Великобританию, чтобы быть рядом с ним, свидетельствует о серьезности состояния короля.

Жена принца Меган Маркл вместе с их детьми Арчи и Лилибет остались в США и пока не планируют посещать короля и встречаться с другими родственниками королевской семьи.

Два черных внедорожника, которые, вероятно, сопровождали принца Гарри, отправились с полицейскими машинами из аэропорта Хитроу в Кларенс-хаус, древнюю резиденцию короля Чарльза в Лондоне.

В понедельник король Чарльз вернулся в Лондон из Сендрингема, чтобы начать амбулаторное лечение.

Король Чарльз III (фото: Getty images)

Считается, что принц Гарри и король Чарльз не были вместе с церемонии коронации в мае. Но сейчас все эти обиды и ссоры бессмысленны. Родные люди должны быть рядом в трудные моменты и поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

Королевский источник сообщил, что принц Гарри не планирует воссоединиться со своим братом, принцем Уильямом, пока он находится в Великобритании.

Напомним, что 41-летний принц Уильям в последние недели отошел от королевской помолвки, ухаживая за тремя детьми, пока его жена Кейт Миддлтон восстанавливается после недавней операции на брюшной полости.