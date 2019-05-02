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Принц Гаррі покине Меган Маркл і поїде з країни

STYLERЖиття    02.05.2019 - 08:28
Принц Гаррі покине Меган Маркл і поїде з країни
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Меган Маркл незабаром буде залишена чоловіком

Меган Маркл буде залишена її чоловіком принцом Гаррі 8 і 9 травня. Справа в тому, що офіційні обов'язки змусять герцога відвідати Нідерланди, повідомляє Standard.co.uk.

Про це в середу, 1 травня, оголосив Букінгемський палац. А оскільки дружина Гаррі Меган Маркл повинна народити в будь-який день, швидше за все герцог буде змушений залишити свою дружину разом з новонародженою дитиною.

Принц Гаррі покине Меган Маркл і поїде з країни

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Перебуваючи в Нідерландах, герцог повинен буде відвідати королівські заручини в Амстердамі.

Більш того на наступний день обов'язки принца відправлять його до Гааги, щоб офіційно розпочати відлік до "Ігор нескорених 2020" (Invictus Games The Hague 2020), які проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи принца Гаррі.

Нагадаємо, Меган Маркл вирішила порушити ще одну традицію, яка пов'язана з появою на світ дитини в королівській родині.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл заборонили народжувати за її планом і перевезли в Кенсінгтонський палац.

А також повідомляли про те, що Букінгемський палац видав ім'я та стать дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

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