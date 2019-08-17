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Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с "обнаженной" грудью

STYLERПерсоны    17.08.2019 - 13:59
Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с "обнаженной" грудью
Ксения Собчак (фото: flickr.com)

Собчак поделилась неоднозначным снимком

Известная телеведущая Ксения Собчак озадачила фанатов неоднозначным фото, чем вызвала критику. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"В руках ветер не удержать P.S. Все увеличили фотку?" - подписала Собчак.

Дело в том, что, если не всматриваться, то может показаться, что телеведущая оголила грудь. Однако это вовсе не так.

Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с &quot;обнаженной&quot; грудьюСобчак оголила грудь и была высмеяна пользователями (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию Собчак. Некоторым действительно пришлось увеличить фото, чтобы понять, что к чему, другим подобная выходка со стороны знаменитости показалась странной и неуместной:

  • Провокаторша.
  • Доска.
  • Стебанула так стебанула.
  • Не зацепило, Ксюх. Не пришлось увеличивать. Видно, что там все закрыто.
  • Нет, видно, что майка.
  • А зачем увеличивать?

Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с &quot;обнаженной&quot; грудьюСобчак оголила грудь и была высмеяна пользователями (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Не зацепило: Собчак высмеяли за нелепую выходку с &quot;обнаженной&quot; грудью

Напомним, что брак Собчак распался из-за того, что она закрутила роман с Богомоловым. В свою очередь Виторган встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе.

Ранее сообщалось о том, что Собчак и Виторган воссоединились на испанском курорте.

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