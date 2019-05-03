Собчак и Виторган воссоединились на курорте: появились фото

Ксения Собчак и Максим Виторган (фото: instagram.com/mvitorgan)

Собчак приложила много усилий для того, чтобы Виторган простил ее измену и снова начал общаться с ней

Ксения Собчак была замечена на испанском курорте вместе со своим бывшим супругом Максимом Виторганом.

Как пишут росСМИ, светская львица и режиссер на время майских праздников воссоединились на отдыхе на Средиземном море ради сына Платона, несмотря на недавнее объявление о разводе.

В своем Instagram-аккаунте Виторган опубликовал несколько совместных снимков с сыном. Ксении, правда, на этих фотографиях нет. Более того, она пока в своих соцсетях не раскрыла поклонникам, где именно проводит майские выходные.

Максим Виторган с сыном Платоном (фото: instagram.com/mvitorgan)

Собчак и Виторган воссоединились на курорте

Известно, что Собчак и Виторган остановились в пятизвездочных апартаментах отеля Puente Romano Marbella в Марбелье. Цены там стартуют от 440 евро за сутки. Зато для семейного отдыха в отеле есть все - от большой парковой территории и бассейнов до пляжей с золотым песком.

Отель, в котором остановились Собчак и Виторган (фото: booking.com)

Интересно, что некоторые юзеры уверены, что их "имеют за идиотов".

"Идет онлайн хорошо отрежиссированный спектакль со "счастливым" концом. Есть и режиссер, и весьма посредственные исполнители...Только почему не в МХТ?" - объяснил свою позицию один из пользователей сети, намекая на то, что Собчак и Виторган "развелись не по-настоящему".

Ранее Виторган резко высказался о разводе с Собчак.