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Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образом

STYLERПерсони    24.08.2019 - 17:32
Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образом
Ксенія Собчак (фото: ksenia-sobchak.com)

Ведуча була жорстоко розкритикована коментаторами

Відома телеведуча Ксенія Собчак, яку раніше висміяли за "голі" груди, знову натрапила на критику користувачів за відсутність смаку. Відповідну публікацію артистка розмістила у соцмережі Instagram.

"Леопард виходить на полювання!" - підписала Собчак знімок, на якому позує в леопардовому купальнику. Образ доповнюють окуляри і капелюх з широкими полями.

Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образомКсенія Собчак (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Користувачі мережі відреагували неоднозначно на новий образ Собчак. більшість намагалися пожартувати над зіркою, проте були й ті, хто став на її захист:

  • Більше схожа на опудало.
  • Ненажерлива самка богомола.
  • Блін, леопард - це ж принт сексуальної незадоволеності.
  • Без фігури, без обличчя, без комплексів.
  • Скільки жовчі у людей...

Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образомПринт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образом

Принт сексуальної незадоволеності: Собчак зганьбилася новим образомКсенія Собчак (скріншот: ksenia-sobchak.com)

Нагадаємо, що екс-чоловік Собчак позбувся великої суми грошей. Максим Віторган втратив велику суму грошей на Кіпрі.

До речі, шлюб Собчак розпався через те, що вона закрутила роман із Богомоловим. У свою чергу Віторган зустрічається з молодою актрисою Ніно Нінідзе.

Раніше повідомлялося про те, що Собчак і Віторган возз'єдналися на іспанському курорті. У своєму Instagram-акаунті Віторган опублікував кілька спільних знімків із сином.

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