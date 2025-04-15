Приносимо свято у дім: як ідеально прикрасити квартиру на Великдень

Великдень - це світле весняне свято, яке дарує надію, радість і відчуття оновлення. У передвеликодні дні приємно створювати атмосферу свята не лише за допомогою традиційної їжі, а й через декор.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найпоширеніші мотиви великоднього декору, які надихнуть і вас на створення краси у своєму домі.

Весняна атмосфера: квіти, зелень і світло

Великдень - це символ нового життя і пробудження природи. Тому декор часто включає живі весняні квіти - тюльпани, крокуси, нарциси. У вази ставлять гілки верби з пухнастими котиками - символом родючості та оберегом від злих сил.

У кольоровій палітрі переважають зелені, голубі та фіолетові відтінки, які створюють легкий та святковий настрій. Обов’язково додайте більше світла - сонячного або штучного, щоб інтер’єр виглядав ще теплішим.

Декор в еко-стилі

Для тих, хто любить природну простоту, підійде еко-декор. У ньому використовують бежеві тони, натуральні тканини, дерево та кераміку. Інтер’єр прикрашають вінками з гілочок, дерев’яними свічниками та зображеннями зайців і курчат. Такий стиль додає оселі тепла, родинності й спокою. Він ідеально підходить для створення невимушеної, домашньої атмосфери.

На Великдень варто додати більше зелені у дім (фото: Freepik.com)

Символи Великодня: яйце, курка, заєць і кошик

Крашанки, писанки - найголовніший великодній символ, що уособлює життя. Їх фарбують у червоний та інші яскраві кольори, прикрашають візерунками чи залишають однотонними. Курка, як "родичка" яйця, також часто з’являється у святковому оформленні.

Пасхальний заєць - персонаж західноєвропейських традицій, якого все частіше використовують і в нас. Кошик із паскою, яйцями, сіллю та вербою - невіддільна частина святкових ритуалів.

Яйця як головний декор

Фарбовані яйця - універсальна прикраса для дому. Їх можна покласти в прозорі вази, повісити як підвіски або використати для створення великоднього вінка. Декоративні свічки у формі яєць додають шарму святковому столу. Оригінально виглядають і саморобні свічки, зроблені з яєчної шкаралупи.

Великодні яйця та заєць - чудові мотиви для декору (фото: Freepik.com)

Великоднє дерево

Простий спосіб створити святковий настрій - поставити у вазу гілки верби. Їх можна прикрасити кольоровими стрічками, декоративними яйцями або паперовими прикрасами. Іноді для цього використовують гілки яблуні чи вишні. Таке дерево символізує життя і створює радісну атмосферу.

Пасхальні вінки й кошики

Великодній вінок - прикраса, що пасує до будь-якого святкового простору. Його плетуть із гілок верби чи лози та прикрашають писанками, стрічками, фігурками зайців. Вінки вішають на двері, кладуть на стіл або використовують як настінний декор.

Не менш важливий елемент - великодній кошик, з яким ідуть до церкви або до гостей. Він є символом достатку та благословення на добрий рік.

Великодній вінок - ще одна важлива прикраса (фото: Freepik.com)