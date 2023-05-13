Приносили людей в жертву, щоб "відтягнути" кінець світу. Коли він настане за пророцтвом ацтеків

Що пророкували ацтеки

Ацтеки настільки були стурбовані ймовірним кінцем світу, що регулярно приносили людей в жертву в надії відкласти Судний день ще на рік. Принаймні так трактує древній камінь Сонця Сьюзен Мілбрат, латиноамериканський куратор мистецтва та археології Флоридського музею природної історії.

Ця реліквія - 24-тонний круглий базальтовий камінь календаря, діаметром у 3,5 м. На думку вченої, його протягом століть науковці неправильно тлумачили.

Більшість експертів довго вважали, що центральне зображення на камені показує Тонатіу - божество сонця ацтеків. Втім Мілбрат припускає, що зображення може бути дещо іншим.

Вона вважає, що це не просто обличчя бога, що пожирає серце, а зображення смерті під час затемнення сонця - події, яка, на думку цивілізації, призведе до глобального апокаліпсиса.

Коли кінець світу за пророцтвом ацтеків

На камені навколо малюнку божества Тонатіу зображено:

кігті, що стискають людські серця, натякаючи на монстра затемнення;

коло знаків, що символізує 260-денний календар, який використовується священством для передбачення майбутніх подій;

вогняні змії, що представляють сузір’я, тісно пов’язане із Сонцем у посушливий сезон

На основі цих знаків сучасні вчені можуть точно визначити, коли, на думку ацтеків, світ повинен був канути в забуття. За їхнім календарем це мало статися - 4 Оліна.

Умовно кажучи, це якби ми сьогодні уявили, що кінець світу, скажімо, 19 серпня. Це просто дата, вона з’являється щороку - і якщо ми не хочемо, щоб це було останнім днем, нам, ймовірно, слід щось зробити, щоб зупинити неминучу загибель.

Мілбрат заявила, що Сонячний камінь був "майже сценою для публічного ритуалу": кожного 4 Оліна приносили людську жертву божеству Сонця у відчайдушній спробі зупинити затемнення та змусити світ повертатися до нового року.

Це звучить жахливо, але для наляканого населення це мало сенс. "Вагітні жінки залишалися вдома під час затемнень, тому що думали, що їхні діти народяться з жахливими каліцтвами", - пояснила Мілбрат.

Більшість подробиць того, як ацтеки справлялися з сонячними затемненнями, невідомі, але вони точно намагалися відлякати монстра, який, на їхню думку, поїдав Сонце.