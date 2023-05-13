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Приносили людей в жертву, чтобы "оттянуть" конец света. Когда он наступит по пророчеству ацтеков

Камень Солнца ацтеков (фото: wikiwand)
Автор: Василина Копытко

Почти каждая древняя цивилизация предсказывала конец света и представляла его по-своему. Самая популярная была теория об апокалипсисе в 2012 году, который якобы пророчили майя. Но в действительности люди просто неправильно трактовали их календарь. А вот ацтеки действительно верили, что настанет апокалипсис и даже определили его точную дату.

Об этом пишет IFLScience.

Что предсказывали ацтеки

Ацтеки настолько были озабочены вероятным концом света, что регулярно приносили людей в жертву в надежде отложить Судный день еще на год. По крайней мере, так трактует древний камень Солнца Сьюзен Милбрат, латиноамериканский куратор искусства и археологии Флоридского музея естественной истории.

Эта реликвия - 24-тонный круглый базальтовый камень календаря, диаметром в 3,5 м. По мнению ученой, его на протяжении веков неправильно толковали.

Большинство экспертов долгое время полагали, что центральное изображение на камне это Тонатиу - божество солнца ацтеков. Но Милбрат предполагает, что изображение может быть несколько иным.

Она считает, что это не просто лицо бога, что пожирает сердце, а изображение смерти во время затемнения солнца - события, которое, по мнению цивилизации, приведет к глобальному апокалипсису.

Когда конец света по пророчеству ацтеков

На камне вокруг рисунка божества Тонатиу изображено:

  • когти, сжимающие человеческие сердца, намекая на монстра затмения;
  • круг знаков, символизирующий 260-дневный календарь, используемый священством для предсказания будущих событий;
  • огненные змеи, представляющие созвездие, тесно связано с Солнцем в засушливый сезон

На основе этих знаков современные ученые могут точно определить, когда, по мнению ацтеков, мир должен был умереть. По их календарю это должно было произойти - 4 Олина.

Условно говоря, это если бы мы сегодня вообразили, что конец света, скажем, 19 августа. Это просто дата, она появляется каждый год - и если мы не хотим, чтобы это было последний день, нам, вероятно, следует что-то сделать, чтобы остановить неизбежную гибель.

Милбрат заявила, что солнечный камень был "почти сценой для публичного ритуала": каждого 4 Олина приносили человеческую жертву божеству Солнца в отчаянной попытке остановить затмение и заставить мир возвращаться к новому году.

Это звучит ужасно, но для испуганного населения это имело смысл. "Беременные женщины оставались дома во время затмений, потому что думали, что их дети родятся с ужасающими уродствами", - объяснила Милбрат.

Большинство подробностей того, как ацтеки справлялись с солнечными затмениями, неизвестны, но они точно пытались отпугнуть монстра, по их мнению, поедавшего Солнце.

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