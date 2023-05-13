Приносили людей в жертву, чтобы "оттянуть" конец света. Когда он наступит по пророчеству ацтеков

Что предсказывали ацтеки

Ацтеки настолько были озабочены вероятным концом света, что регулярно приносили людей в жертву в надежде отложить Судный день еще на год. По крайней мере, так трактует древний камень Солнца Сьюзен Милбрат, латиноамериканский куратор искусства и археологии Флоридского музея естественной истории.

Эта реликвия - 24-тонный круглый базальтовый камень календаря, диаметром в 3,5 м. По мнению ученой, его на протяжении веков неправильно толковали.

Большинство экспертов долгое время полагали, что центральное изображение на камне это Тонатиу - божество солнца ацтеков. Но Милбрат предполагает, что изображение может быть несколько иным.

Она считает, что это не просто лицо бога, что пожирает сердце, а изображение смерти во время затемнения солнца - события, которое, по мнению цивилизации, приведет к глобальному апокалипсису.

Когда конец света по пророчеству ацтеков

На камне вокруг рисунка божества Тонатиу изображено:

когти, сжимающие человеческие сердца, намекая на монстра затмения;

круг знаков, символизирующий 260-дневный календарь, используемый священством для предсказания будущих событий;

огненные змеи, представляющие созвездие, тесно связано с Солнцем в засушливый сезон

На основе этих знаков современные ученые могут точно определить, когда, по мнению ацтеков, мир должен был умереть. По их календарю это должно было произойти - 4 Олина.

Условно говоря, это если бы мы сегодня вообразили, что конец света, скажем, 19 августа. Это просто дата, она появляется каждый год - и если мы не хотим, чтобы это было последний день, нам, вероятно, следует что-то сделать, чтобы остановить неизбежную гибель.

Милбрат заявила, что солнечный камень был "почти сценой для публичного ритуала": каждого 4 Олина приносили человеческую жертву божеству Солнца в отчаянной попытке остановить затмение и заставить мир возвращаться к новому году.

Это звучит ужасно, но для испуганного населения это имело смысл. "Беременные женщины оставались дома во время затмений, потому что думали, что их дети родятся с ужасающими уродствами", - объяснила Милбрат.

Большинство подробностей того, как ацтеки справлялись с солнечными затмениями, неизвестны, но они точно пытались отпугнуть монстра, по их мнению, поедавшего Солнце.