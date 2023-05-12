"Скам'янілі" люди із Помпеїв - фейк. Вчені розвіяли популярний археологічний міф

Тривалий час вважалося, що скам'янілості, знайдені у Помпеях, є тілами місцевих мешканців, які загинули від виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року. Втім зараз науковці виявили, цікавий факт, що спростовує попередню теорію.

Як загинули Помпеї

До 79 року в приморському давньоримському курортному містечку вирувало життя. Мешканці, скоріш за все, навіть і не підозрювали, що скоро стануть жертвами вулкана Везувій, що зовсім поруч із містом.

Виверження Везувію було справжньою катастрофою. Смертоносна суміш розпеченого газу, розплавленої породи та гарячого попелу поглинула околиці міста, заставши мешканців Помпеїв зненацька.

Сьогодні Помпеї є туристична пам'яткою, яка приваблює близько 2,5 млн відвідувачів на рік. Головною принадою цього місця є знамениті "кам'яні" тіла давніх містян, які раптово загинули від вулкана.

Помпеї зараз є популярним туристичним місцем (фото: GettyImages)

Що не так із "тілами" із Помпеїв

Головний казус у тому, що ці "тіла" насправді не є тілами. Вони - результат хитромудрої археологічної техніки, яку розробили у 1860-х роках.

Справжні тіла давно зникли, залишивши після себе порожнечі в лаві, де фігура померлого утримувала лаву, аж поки та охолола навколо тіла, утворивши порожнину.

Археологи помітили серію чітких порожнин у попелі. В цих отворах містилися справжні "тіла" мешканців Помпеїв, але це були не ті кам'яні фігури, які можна сьогодні побачити. Коли плоть людини згоряла, то залишалася порожнеча у застиглій лаві - відбиток форми людини у момент смерті.

Потім комусь спало на думку залити ці порожнечі паризьким гіпсом, створивши гіпсовий зліпок. Це були точні копії форми тіла в момент загибелі.

Скам'янілості у формі тіл насправді не є рештками людей (фото: GettyImages)

Також зазначається, що "тіла" не настільки древні, а техніку, за якою вони створені, можна повторити знову і так легко "клонувати" померлого жителя Помпеїв.

Втім навіть такі зліпки тіл допомагають дослідити, яким було життя в Помпеях до виверження Везувію. А ще - вони нагадують про неймовірну силу природи.