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Эти приложения могут подслушивать пользователей с выключенным микрофоном: будьте осторожны

Фото: Названы приложения, которые могут подслушивать пользователей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ученые из США назвали приложения, которые могут прослушивать пользователей даже при выключенном микрофоне. Все эти приложения на базе Android, Windows, iOS и Mac.

Детали сообщили в результатах исследования ученых из университета Висконсин-Мэдисон.

Исследователь Кассем Фаваз провел масштабное изучение 223 программ для видеоконференций. Его брат участвовал в одной из видеоконференций с выключенным микрофоном. Но в какой-то момент он обратил внимание, что индикатор микрофона горит, хотя на самом деле он должен был быть выключен.

Ученые начали проверять приложения для видеоконференций - среди которых есть популярные Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord и другие.

Оказалось, что некоторые из них могут иногда собирать данные при выключенном микрофоне, а часть из них передает полученные данные на сервер.

"В подавляющем большинстве случаев, когда вы отключаете запись, эти программы не отказываются от доступа к микрофону. Это проблема. Когда вы отключены, вы не ожидаете, что эти программы будут собирать данные", - подчеркнул Фаваз.

Он объяснил, что могут быть получены данные о пользователях, которые рядом с телефоном или компьютером готовят еду, слушают музыку и так далее. Ученые смогли определить фоновую активность на основе этих звуков со средней точностью в 82%.

Исследователи подчеркнули, что камеру можно выключить, положить на нее руку или заклеить – и вас никто не увидит. А вот с микрофоном немного сложнее, тем более, что никому в голову не приходило проверять его работу в отключенном состоянии.

Отключить микрофон можно в большинстве операционных систем устройств, но для этого нужно пройти навигацию по нескольким меню.

Команда ученых предлагает решить проблему более системно – разработать легкодоступные программные "переключатели" или даже аппаратные переключатели, которые позволят пользователям вручную включать и отключать свои микрофоны.

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