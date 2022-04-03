Защита персональных данных украинцев: в МВД назвали важные правила и дали разъяснение

В условиях военного времени важно соблюдать правила защиты персональных данных. Прямая военная агрессия России привела к разрушению гражданской инфраструктуры, домов украинцев и их гибели. А все это привело к гуманитарной катастрофе в стране.

Какие правила защиты персональных данных украинцев нужно соблюдать и как можно защитить себя в условиях войны, рассказали в МВД.

Согласно статье 64 Конституции Украины, в условиях военного времени граждане не могут быть ограничены в правах и свободе человека – праве на жизнь, на уважение и достоинство, на свободу и личную неприкосновенность.

12 марта Кабинет Министров принял постановление об обеспечении функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного времени.

Все резервные копии государственных информационных ресурсов и публичных реестров необходимо хранить в зашифрованном виде, на облачных ресурсах или отдельных физических носителях, или в изолированном сегменте центров обработки данных.

Категорически запрещено использование облачных ресурсов или центров обработки данных, которые размещены на временно оккупированных территориях Украины.

Предусмотрена разработка владельцами/распорядителями персональных данных План действия в случае несанкционированного доступа к персональным данным, повреждения технического оборудования, возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе и во время военного времени.

Кто может проверять персональные данные граждан

Введен порядок проверки документов у граждан, вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений, и жилья – во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения:

Национальная полиция Украины

СБУ

Национальная гвардия Украины

Государственная пограничная служба

Государственная миграционная служба

Государственная таможенная служба

ВСУ

Аудио и видеофиксация граждан, их жилья и личных вещей проводится только уполномоченными лицами и только по согласию граждан.

Только уполномоченные лица имеют право требовать у граждан предъявления документов, которые подтверждают личность, гражданство Украины или специальный статус.

Камеры наблюдения, мобильные телефоны и видеорегистраторы

Как подчеркнули в МВД, распространенная практика фиксации на камеры видеонаблюдения, дроны, видеокамеры, автомобильным видеорегистратором, мобильными телефонами – может считаться нарушением прав человека на конфиденциальность.

Как защитить свои персональные данные

Чтобы избежать случаев незаконной обработки персональных данных, необходимо ограничить:

общение в соцсетях

предоставление скан-копий документов, которые содержат персональные данные в электронной системе

загрузки на платформы разных веб-сайтов фото и видеоматериалов

Как минимизировать риск от хакерских атак и кражи личных данных

смените пароли в соцсетях, на всех сайтах, где может быть ваша персональная информация

настройте двухэтапную проверку при входе в ваши аккаунты

установите антивирус и системно проверяйте ваше устройство на наличие угроз, которые могут навредить вашим данным

сделайте резервные копии важных документов на отдельных устройствах или защищенных облачных хранилищах

используйте легальное программное обеспечение

обновите все приложения на своем телефоне и программное обеспечение на компьютере

Категорически нельзя:

Предоставлять свои персональные данные посторонним лицам (для проверки документов с целью установления личности, сбора информации для эвакуации беженцев из зоны боевых действий, для оказания социальной помощи и так далее).

Фотографировать и фиксировать любым способом служащих на объектах со специальным режимом и блокпостах, участников волонтерского движения и работников Красного Креста, военнослужащих.