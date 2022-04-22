Ці програми можуть підслуховувати користувачів з вимкненим мікрофоном: будьте обережні

Дослідник Кассем Фаваз провів масштабне вивчення 223 програм для відеоконференцій. Його брат брав участь в одній з відеоконференцій з вимкненим мікрофоном. Але в якийсь момент він звернув увагу, що індикатор мікрофона горить, хоча насправді він повинен був бути вимкнений.

Вчені почали перевіряти додатки для відеоконференцій - серед яких є популярні Zoom, Slack, MS Teams/Skype, Google Meet, Cisco Webex, BlueJeans, WhereBy, GoToMeeting, Jitsi Meet, Discord та інші.

Виявилося, що деякі з них можуть іноді збирати дані при вимкненому мікрофоні, а частина з них передає отримані дані на сервер.

"У переважній більшості випадків, коли ви відключаєте запис, ці програми не відмовляються від доступу до мікрофона. Це проблема. Коли ви відключені, ви не очікуєте, що ці програми будуть збирати дані", - підкреслив Фаваз.

Він пояснив, що можуть бути отримані дані про користувачів, які поруч з телефоном або комп'ютером готують їжу, слухають музику і так далі. Вчені змогли визначити фонову активність на основі цих звуків з середньою точністю в 82%.

Дослідники підкреслили, що камеру можна вимкнути, покласти на неї руку або заклеїти – і вас ніхто не побачить. А ось з мікрофоном трохи складніше, тим більше, що нікому в голову не приходило перевіряти його роботу в відключеному стані.

Відключити мікрофон можна в більшості операційних систем пристроїв, але для цього потрібно пройти навігацію по декількох меню.

Команда вчених пропонує розв'язати проблему більш системно - розробити легкодоступні програмні "перемикачі" або навіть апаратні перемикачі, які дозволять користувачам вручну включати та відключати свої мікрофони.