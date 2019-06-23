Приквел "Игры престолов" не подведет фанатов: Наоми Уоттс заинтриговала деталями

Приквел сериала "Игра престолов" уже начали снимать в Северной Ирландии. Предыстория культового шоу от HBO, финал которого вызвал неоднозначную реакцию у многомиллионной армии поклонников, будет называться "Длинная ночь" (The Long Night), хотя также есть альтернативное название "Кровавая луна" (Bloodmoon). Одна из звездных актрис Наоми Уоттс приоткрыла завесу со съемочной площадки и заинтриговала фанов новыми подробностями, передает Metro.

Роль какого персонажа ей досталась, увы, еще неизвестно. Однако в сериале о событиях в Вестеросе за 8 тысяч лет до Войны Пяти Королей помимо Уоттс примут участие такие знаменитости, как Миранда Ричардсон, Джон Симм, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джош Уайтхаус, Джорджия Хенли, Алекс Шарп и Наоми Экки.

По словам голливудской актрисы, грядущий выход приквела "Игры престолов" "не подведет фанатов".

Съемки стартовали около недели назад в разных местах в Каунти-Даун и северном побережье Ирландии - в том же месте, где происходило множество сцен в первом сезоне "Игры престолов".

Наоми Уоттс в разговоре с AP Entertainment сказала, что жутко напугана и очень увлечена стартом новой киноэпопеи.

Наоми Уоттс сыграет в приквеле сериала "Игра престолов" (фото из сети)

"Это пугает. Это очень увлекательно... Все было связано с "Игрой престолов". Вся реклама на ТВ, каждая статья - все спотыкаются на этой подножке. Так что это страшно", - призналась она.

Актриса надеется, что поклонники киноадаптации "Песни льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина "найдут что-то новое и интересное и в этом мире".

"Я думаю, что их не подведут, это отличная команда людей, которых они собрали вместе", - подчеркнула Уоттс.

Отметим, что приквел "Игры престолов" написан сценаристом Джейн Голдман и самим маэстро Джорджем Р. Р. Мартином.

В официальном синопсисе к сериалу говорится, что в шоу "будет рассказано о происхождении мира от золотого века героев до его самого темного часа", особенно "Длинной ночи", когда Белые ходоки двинулись на юг, распространяя ужас и тьму". В сериале обещают раскрыть "истинное происхождение Белых ходоков, тайны Востока и Звезд Легенды".

Ожидаемое время выхода приквела - 2021 год.

Иллюстративное фото: Король ночи из сериала "Игра престолов" (HBO)

Напомним, что автор "Песни льда и пламени" Джордж Мартин недавно в своем блоге сообщил, что у телепроекта могут появиться аж три спин-оффа. Но после этого создатели "Игры престолов" и HBO заявили, что не планируют снимать отдельный сериал про одну из главных героинь саги Арью Старк.

Как сообщалось ранее, Кит Харингтон из "Игры престолов" лечится от алкоголизма в элитном оздоровительном центре. 32-летний британский актер после финала киносаги был сильно истощен, мысли об окончании этой многолетней работы вызвали стресс и вогнали в депрессию. Недавно журналисты смогли поймать Кита в объектив камеры.