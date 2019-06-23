Пріквел "Гри престолів" не підведе фанатів: Наомі Уоттс заінтригувала деталями

Пріквел серіалу "Гра престолів" вже почали знімати в Північній Ірландії. Передісторія культового шоу від HBO, фінал якого викликав неоднозначну реакцію у багатомільйонної армії шанувальників, називатиметься "Довга ніч" (The Long Night), хоча також є альтернативне назва "Кривавий місяць" (Bloodmoon). Одна із зіркових актрис Наомі Уоттс привідкрила завісу зі знімального майданчика і заінтригувала фанів новими подробицями, передає Metro.

Роль якого персонажа їй дісталася, на жаль, ще невідомо. Проте в серіалі про події в Вестеросі за 8 тисяч років до Війни П'яти Королів крім Уоттс візьмуть участь такі знаменитості, як Міранда Річардсон, Джон Сімм, Джеймі Кемпбелл Бауер, Джош Уайтхаус, Джорджія Хенлі, Алекс Шарп і Наомі Еккі.

За словами голлівудської актриси, прийдешній вихід пріквела "Гри престолів" "не підведе фанатів".

Зйомки стартували близько тижня тому в різних місцях" в Каунті-Даун і північному узбережжі Ірландії - в тому ж місці, де відбувалося безліч сцен у першому сезоні "Гри престолів".

Наомі Уоттс у розмові з AP Entertainment сказала, що страшенно налякана і дуже захоплена стартом нової кіноепопеї.

Наомі Уоттс зіграє в приквелі серіалу "Гра престолів" (фото з мережі)

"Це лякає. Це дуже захоплююче... Все було пов'язано із "Грою престолів". Вся реклама на ТБ, кожна стаття - всі спотикаються на цій підніжці. Так що це страшно", - зізналася вона.

Актриса сподівається, що шанувальники кіноадаптації "Пісні льоду і полум'я" Джорджа Р. Р. Мартіна "знайдуть щось нове і цікаве і в цьому світі".

"Я думаю, що їх не підведуть, це відмінна команда людей, яких вони зібрали разом", - наголосила Уоттс.

Зазначимо, що приквел "Гри престолів" написаний сценаристом Джейн Голдман і самим маестро Джорджем Р. Р. Мартіном.

В офіційному синопсисі до серіалу йдеться, що в шоу "буде розказано про походження світу від золотого століття героїв до його найтемнішої години", особливо "Довгої ночі", коли Білі ходоки рушили на південь, поширюючи жах і морок". У серіалі обіцяють розкрити "справжнє походження Білих ходоків, таємниці Сходу і Зірок Легенди".

Очікуваний час виходу пріквела - 2021 рік.

Ілюстративне фото: Король ночі із серіалу "Гра престолів" (HBO)

Нагадаємо, що автор "Пісні льоду і полум'я" Джордж Мартін нещодавно у своєму блозі повідомив, що у телепроекту можуть з'явитися аж три спін-оффу. Але після цього творці "Ігри престолів" і HBO заявили, що не планують знімати окремий серіал про одну з головних героїнь саги Арью Старк.

Як повідомлялося раніше, Кіт Харінгтон з "Гри престолів" лікується від алкоголізму в елітному оздоровчому центрі. 32-річний британський актор після фіналу кіносаги був сильно виснажений, думки про закінчення цієї багаторічної роботи викликали стрес і загнали у депресію. Нещодавно журналісти змогли зловити Кіта в об'єктив камери.