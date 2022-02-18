UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Прикрываются детьми и женщинами: эти фото показывают цинизм боевиков "ДНР"

Автор: Владимир Костырин

В Донецке продолжается эвакуация людей якобы в Ростовскую область РФ. Хотя в самой России не собираются принимать никаких беженцев из оккупированных ею же районов Донбасса.

Интересно, что на фотографиях, которые распространяют с целью пропаганды боевики, показаны только женщины и дети. Судя по всему, такие циничные фотографии нацелены на то, чтобы вызвать чувство сожаления у пользователей сети.

Заметим, что как только появилась информация об эвакуации, так называемые СМИ "ДНР" сразу начали показывать кадры с детьми.

Из Донецка вывозят детей (фото: dan-news.info)

О цели "накопления детей и женщин под видом эвакуации" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Есть большая вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

Между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Поэтому дончанам лучше пока не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

Также всех мирных жителей ОРДЛО призывают ехать на подконтрольную Украине территорию, где им будет предоставлено жилье и все необходимые условия для нормального проживания.

Всю актуальную и правдивую информацию жители Донецка, Луганска и других оккупированных территорий могут узнавать на ресурсах ВСУ и Минобороны Украины. Не верьте фейкам, которые распространяют пророссийские телеграмм-каналы, потому что никаких наступлений Украина не планирует!

Стоит отметить, что, судя по комментариям в социальных сетях, жители Ростова и области не рады эвакуации жителей ОРДЛО к ним.

  • А куда их всех расселят? Ростов не резиновый!
  • Почему мы, Российская Федерация, должны помогать вам, если вы даже сами не готовы защищать свои территории?
  • Я уверен, что многие предпочли бы Харьков или Киев Ростовской области…
  • Теперь по всем каналам будет картинка, как люди в панике бегут от украинской агрессии. А потом - какая прелесть Россия, спасает этих несчастных людей! Все идет по плану. Пропаганда работает

Добавим также, что как выяснилось, главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкДонбассДНР