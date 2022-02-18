Прикрываются детьми и женщинами: эти фото показывают цинизм боевиков "ДНР"

Заметим, что как только появилась информация об эвакуации, так называемые СМИ "ДНР" сразу начали показывать кадры с детьми.

Из Донецка вывозят детей (фото: dan-news.info)

О цели "накопления детей и женщин под видом эвакуации" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

"Есть большая вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

Между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.

Поэтому дончанам лучше пока не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.

Также всех мирных жителей ОРДЛО призывают ехать на подконтрольную Украине территорию, где им будет предоставлено жилье и все необходимые условия для нормального проживания.

Всю актуальную и правдивую информацию жители Донецка, Луганска и других оккупированных территорий могут узнавать на ресурсах ВСУ и Минобороны Украины. Не верьте фейкам, которые распространяют пророссийские телеграмм-каналы, потому что никаких наступлений Украина не планирует!

Стоит отметить, что, судя по комментариям в социальных сетях, жители Ростова и области не рады эвакуации жителей ОРДЛО к ним.