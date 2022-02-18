Прикрываются детьми и женщинами: эти фото показывают цинизм боевиков "ДНР"

В Донецке продолжается эвакуация людей якобы в Ростовскую область РФ. Хотя в самой России не собираются принимать никаких беженцев из оккупированных ею же районов Донбасса.
Интересно, что на фотографиях, которые распространяют с целью пропаганды боевики, показаны только женщины и дети. Судя по всему, такие циничные фотографии нацелены на то, чтобы вызвать чувство сожаления у пользователей сети.
Заметим, что как только появилась информация об эвакуации, так называемые СМИ "ДНР" сразу начали показывать кадры с детьми.
Из Донецка вывозят детей (фото: dan-news.info)
О цели "накопления детей и женщин под видом эвакуации" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.
"Есть большая вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.
Между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
Поэтому дончанам лучше пока не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом.
Также всех мирных жителей ОРДЛО призывают ехать на подконтрольную Украине территорию, где им будет предоставлено жилье и все необходимые условия для нормального проживания.
Всю актуальную и правдивую информацию жители Донецка, Луганска и других оккупированных территорий могут узнавать на ресурсах ВСУ и Минобороны Украины. Не верьте фейкам, которые распространяют пророссийские телеграмм-каналы, потому что никаких наступлений Украина не планирует!
Стоит отметить, что, судя по комментариям в социальных сетях, жители Ростова и области не рады эвакуации жителей ОРДЛО к ним.
Добавим также, что как выяснилось, главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления.