Главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления

Главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня, 18 февраля, эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращением главарей были записаны за два дня до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Можно предположить, что обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил с последующим объявлением эвакуации из ОРДЛО были запланированы по меньшей мере двое суток назад.

Стоит отметить, что Пушилин в своем видеообращении говорил: "Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию".

Как показали метаданные видеороликов, которые были размещены на пророссийских интернет-ресурсах, и видеоролик Пушилина, и видеоролик Пасечника были записаны еще 16 числа. За день до начала обострения ситуации на Донбассе, и за два дня до объявления эвакуации.

Напомним, в штабе ООС предполагают, что оккупанты могут использовать эвакуацию для проведения терактов, чтобы обвинить в этом Украину.

Кроме того, украинская разведка узнала о заминировании ряда объектов в Донецке.