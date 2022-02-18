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Главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления

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Донбасс, Пятница 18 февраля 2022 22:28
Главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления Фото: Денис Пушилин ,главарь боевиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Владислав Красинский

Главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили сегодня, 18 февраля, эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращением главарей были записаны за два дня до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как показали метаданные видеороликов, которые были размещены на пророссийских интернет-ресурсах, и видеоролик Пушилина, и видеоролик Пасечника были записаны еще 16 числа. За день до начала обострения ситуации на Донбассе, и за два дня до объявления эвакуации.

Главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления

Главари боевиков записали видео об эвакуации за два дня до ее объявления

Фото: метаданные видеороликов главарей боевиков (РБК-Украина)

Стоит отметить, что Пушилин в своем видеообращении говорил: "Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию".

Можно предположить, что обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил с последующим объявлением эвакуации из ОРДЛО были запланированы по меньшей мере двое суток назад.

Напомним, в штабе ООС предполагают, что оккупанты могут использовать эвакуацию для проведения терактов, чтобы обвинить в этом Украину.

Кроме того, украинская разведка узнала о заминировании ряда объектов в Донецке.

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