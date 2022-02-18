Прикриваються дітьми і жінками: ці фото показують цинізм бойовиків "ДНР"

Зауважимо, що як тільки-но з'явилася інформація про евакуацію, так звані ЗМІ "ДНР" відразу почали показувати кадри з дітьми.

З Донецька вивозять дітей (фото: dan-news.info)

Про мету "накопичення дітей і жінок під виглядом евакуації" розповів командувач ООС, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

"Є велика ймовірність здійснення терактів з метою загибелі мирного населення і звинувачення в цьому наших військових", - сказав Павлюк.

Тим часом, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Тому донеччанам краще поки не виходити з дому і не користуватися громадським транспортом.

Також усіх мирних мешканців ОРДЛО закликають їхати на підконтрольну Україні територію, де їм буде надане житло і всі необхідні умови для нормального проживання.

Усю актуальну і правдиву інформацію мешканці Донецька, Луганська та інших окупованих територій можуть дізнаватися на ресурсах ЗСУ та Міноборони України. Не вірте фейкам, які розповсюджують проросійські Телеграм-канали, бо ніяких наступів Україна не планує!

Варто зазначити, що, судячи по коментарям у соціальних мережах, жителі Ростова і області не раді евакуації жителів ОРДЛО до них.