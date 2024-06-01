Прикрасять будь-який сад: 6 незвичайних квітів чорного кольору (фото)

Листя або квітки деяких рослин можуть набувати незвичного чорного кольору. Цей колір рослинності принесе в сад оригінальний відтінок та зробить його особливим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Тюльпан "Королева ночі"

Він визирає своєю головою крізь землю в той самий час, що й інші тюльпани - пізньою весною. Тільки замість ніжного кольору він демонструє глибоку, майже чорну фіолетову квітку.

Посадка цих тюльпанів у вашому саду потребує такого ж догляду, як і інші сорти тюльпанів. Вони внесуть яскравий контраст у ваш сад на тлі пастельних кольорів.

Тюльпани "Королева ночі" (фото: florium)

Темно-фіолетові братки

Братки залишаються популярними завдяки своїй здатності переносити як жарку, так і холодну погоду та бувають різноманітних кольорів.

Вони доступні не тільки в яскравих відтінках синього, жовтого та білого, але й у темно-фіолетовому.

Оскільки вони можуть переносити спеку і холод, їх можна висаджувати в будь-якій зоні.

Темно-фіолетові братки (фото: zielonaesencja)

Чорний ірис

Ірис - кореневищний чи цибулинний багаторічник, який цінується садівниками через рясні цвітіння та різноманітне забарвлення. Він може набувати яскравих або темних кольорів, наприклад чорного.

Мова йде про чорний йорданський ірис. Це також квіткова емблема країни.

Ця квітуча рослина легко переносить надзвичайно посушливе середовище. Для цвітіння чорному ірису необхідне сонячне місце, захищене від сильних вітрів.

Чорний ірис (фото: sad.ua)

Чорний гіацинт

Це багаторічна квітуча рослина. Його квіти ароматні та мають різноманітне забарвлення, у тому числі темний відтінок, близький до чорного.

Ця цибулинна рослина не тільки витривала і рідкісна, її можна вирощувати навіть у приміщенні. Що стосується зростання, то гіацинт може зростати на всіх типах ґрунтів. Цвітіння його відбувається навесні.

Чорний гіацинт (фото: zielonaesencja)

Темно-фіолетова калла

Така рослина має темно-фіолетові квітки, через що вони здаються чорними. Ця цибулинна рослина ідеально підходить для прикраси вашого саду.

Темно-фіолетова калла (фото: santeplusmag.com)