Украсят любой сад: 6 необычных цветов черного цвета (фото)
Листья или цветки некоторых растений могут приобретать необычный черный цвет. Этот цвет растительности принесет в сад оригинальный оттенок и сделает его особенным.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Тюльпан "Королева ночи"
Он выглядывает своей головой сквозь землю в то же время, что и другие тюльпаны - поздней весной. Только вместо нежного цвета он демонстрирует глубокий, почти черный фиолетовый цветок.
Посадка этих тюльпанов в вашем саду нуждается в том же уходе, как и другие сорта тюльпанов. Они внесут яркий контраст в ваш сад на фоне пастельных цветов.
Тюльпаны "Королева ночи" (фото: florium)
Темно-фиолетовые братки
Братки остаются популярными благодаря своей способности переносить как жаркую, так и холодную погоду и бывают разнообразных цветов.
Они доступны не только в ярких оттенках синего, желтого и белого, но и темно-фиолетовом.
Поскольку они могут переносить жару и холод, то их можно высаживать в любой зоне.
Темно-фиолетовые анютины глазки (фото: zielonaesencja)
Черный ирис
Ирис - корневищный или луковичный многолетник, который ценится садовниками из-за обильных цветений и разнообразной окраски. Он может приобретать яркие или темные цвета, например черный.
Речь идет о черном иорданском ирисе. Это тоже цветочная эмблема страны.
Это цветущее растение легко переносит чрезвычайно засушливую среду. Для цветения черному ирису необходимо солнечное место, защищенное от сильных ветров.
Черный ирис (фото: sad.ua)
Черный гиацинт
Это многолетнее цветущее растение. Его цветы ароматны и имеют разнообразную окраску, включая темный оттенок, близкий к черному.
Это луковичное растение не только выносливое и редкое, его можно выращивать даже в помещении. Что касается роста, то гиацинт может вырастать на всех типах почв. Цветение его происходит весной.
Черный гиацинт (фото: zielonaesencja)
Темно-фиолетовая калла
Такое растение имеет темно-фиолетовые цветки, из-за чего они кажутся черными. Это луковичное растение идеально подходит для украшения вашего сада.
Темно-фиолетовая калла (фото: santeplusmag.com)
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