4 поширені помилки при виборі та встановленні люстри

Неправильний розмір і параметри плафонів

При виборі люстри важливо враховувати не тільки кількість плафонів, але й діаметр світильника. В основному, діаметр люстри повинен становити не більше ⅓ ширини кімнати, орієнтуючись на коротку стіну в прямокутному приміщенні.

Дизайнери радять враховувати площу кімнати:

Кімната 10-20 м² : люстра діаметром 40-60 см.

: люстра діаметром Кімната 20-30 м² : люстра діаметром 60-75 см.

: люстра діаметром Кімната 30-40 м² : люстра діаметром 75-90 см.

: люстра діаметром Кімната більше 40 м²: люстра діаметром 90+ см.

Кількість плафонів має бути достатньою для освітлення кімнати. Для приміщення до 20 м² вистачить трьох плафонів, для більшої площі - п'яти і більше. Колір плафонів також важливий: темні приглушують світло, світлі - підсилюють.

Неправильна висота

Висота люстри - це відстань від основи до нижнього краю плафона або лампи. Для приміщення з висотою до 2,8 м люстра має бути не вище 70 см, щоб залишати оптимальну відстань 200-210 см від підлоги. Для високих людей це правило коригується, зберігаючи відстань 50-60 см від рівня очей до люстри.

Для кімнат з високими стелями короткі люстри не підходять, оскільки вони губляться в інтер'єрі. Тут важливо дотримуватися балансу і пропорцій.

Ось таку люстру точно не можна вішати на низьку стелю (фото: Freepik.com)

Використання люстри як єдиного джерела освітлення

Люстра не повинна бути єдиним джерелом світла в кімнаті. Вона не може забезпечити достатню яскравість для всіх потреб. Завжди доповнюйте її іншими освітлювальними приладами - бра, торшерами, настільними лампами, світлодіодною підсвіткою та вбудованими світильниками.

Не покладайте на люстру всі освітлювальні функції. Вона має бути головним, але не єдиним джерелом світла.

Неправильно підібрані матеріали люстри

Матеріали каркаса і плафонів повинні відповідати оздобленню приміщення, меблів і загальному стилю інтер'єру:

Класика: скло, ковані елементи, текстиль, кераміка.

скло, ковані елементи, текстиль, кераміка. Мінімалізм: термопластик, скло, метал.

термопластик, скло, метал. Лофт: металеві світильники, скло в невеликій кількості.

металеві світильники, скло в невеликій кількості. Скандинавський стиль: прозоре скло, стриманий дизайн металевого каркаса.

Комбінувати матеріали, фактури і кольори можна тільки в стилі ф'южн, якщо дизайном займається професіонал.