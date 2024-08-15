4 поширені помилки при виборі та встановленні люстри

Люстра - це візуальний центр приміщення. Тому стилістичні ризики, пов'язані з нею, дуже серйозні - можна повісити у кімнаті таку люстру, що вона замість того, щоб прикрашати оселю, буде справжнім чудовиськом. Які тут є найбільше поширені помилки, які роблять майже усі, а потім шкодують?
РБК-Україна (проект Styler) підготувало інструкцію, чого треба уникати у різних типах приміщень, де ви бажаєте повісити люстру, та як обрати люстру у стиль кімнати.
При виборі люстри важливо враховувати не тільки кількість плафонів, але й діаметр світильника. В основному, діаметр люстри повинен становити не більше ⅓ ширини кімнати, орієнтуючись на коротку стіну в прямокутному приміщенні.
Дизайнери радять враховувати площу кімнати:
Кількість плафонів має бути достатньою для освітлення кімнати. Для приміщення до 20 м² вистачить трьох плафонів, для більшої площі - п'яти і більше. Колір плафонів також важливий: темні приглушують світло, світлі - підсилюють.
Висота люстри - це відстань від основи до нижнього краю плафона або лампи. Для приміщення з висотою до 2,8 м люстра має бути не вище 70 см, щоб залишати оптимальну відстань 200-210 см від підлоги. Для високих людей це правило коригується, зберігаючи відстань 50-60 см від рівня очей до люстри.
Для кімнат з високими стелями короткі люстри не підходять, оскільки вони губляться в інтер'єрі. Тут важливо дотримуватися балансу і пропорцій.
Люстра не повинна бути єдиним джерелом світла в кімнаті. Вона не може забезпечити достатню яскравість для всіх потреб. Завжди доповнюйте її іншими освітлювальними приладами - бра, торшерами, настільними лампами, світлодіодною підсвіткою та вбудованими світильниками.
Не покладайте на люстру всі освітлювальні функції. Вона має бути головним, але не єдиним джерелом світла.
Матеріали каркаса і плафонів повинні відповідати оздобленню приміщення, меблів і загальному стилю інтер'єру:
Комбінувати матеріали, фактури і кольори можна тільки в стилі ф'южн, якщо дизайном займається професіонал.
Раніше ми вже писали, як зробити темну кімнату світлішою за допомогою дизайну.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Architectural Digest та сайт Lightology.