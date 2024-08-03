Критичні помилки в інтер'єрі по фен-шуй, які накликають у дім біду

Фен-шуй - це стародавня китайська філософія, яка вчить, як досягнути гармонії у житлі. Там є багато тонкощів щодо циркуляції енергії Ці, яка спроможна принести у хату здоров'я та гроші. Але спробуємо подивитися на проблему під іншим кутом - навпаки, які є найбільш негативні помилки в організації інтер'єра? Чого треба уникати як вогню, щоб не було хвороб та нещасть?

РБК-Україна (проект Styler) створило для вас інструкцію, яка допоможе не робити критичних помилок у вашій кімнаті за фен-шуєм.

Безлад

Безлад - це одна з найбільших помилок у фен-шуй! Він не тільки блокує потік енергії, але й викликає відчуття перевантаження. Тому знайдіть час, щоб прибрати свій дім від зайвих речей!

Погане освітлення

Переконайтеся, що ваш дім добре освітлений та приємний. Уникайте тьмяного або надто яскравого світла, адже це може знижувати енергію простору. Ви можете досягти цього кількома способами:

Додати більше ламп.

Встановити світлодіодні лампи.

Відкрити вікна для природного світла.

Занадто багато дзеркал

Дзеркала можуть бути як корисними, так і шкідливими у фен-шуй. Занадто багато дзеркал створюють енергетичний дисбаланс і можуть викликати тривогу. Найкраще розміщувати дзеркала стратегічно у передпокої або добре освітленій кімнаті.

Нездорові рослини

Рослини додають свіжості та життя у ваш дім, але якщо вони в'януть і гинуть, це призводить до негативних наслідків у фен-шуй. Мертві рослини символізують виснажену енергію і заважають свіжій, чистій енергії входити у ваш дім. Доглядайте за своїми рослинами, щоб вони були здорові та квітучі.

Мертві квіти або засохлі рослини створюють негативний фон за фен-шуй (фото: Unsplash.com)

Невідповідні меблі

Меблі мають відповідати простору, в якому вони знаходяться. Неправильний розмір меблів може блокувати потік енергії і створювати додаткові проблеми у фен-шуй. Тож завжди перевіряйте розміри меблів і переконайтеся, що вони підходять до кімнати.

Поганий вхід в будинок

Вхідний простір - це як привітання для вашого дому. Він задає тон тому, що буде всередині. Принципи фен-шуй диктують, що вхід має бути гостинним, без безладу і з чітким шляхом до дверей. Це створить позитивний потік енергії для гостей, які входять у ваш дім.

Занадто багато кольорів (особливо насичених)

Кольори - чудовий інструмент у фен-шуй, але використання надто багатьох кольорів або насичених, як чорний чи червоний, може створити дисбаланс. Натомість оберіть світлі та яскраві кольори, такі як:

Пастельний блакитний

Персиковий

Білий

Зелений

Неправильне розміщення предметів мистецтва

Мистецтво відіграє важливу роль у енергії вашого дому. Вішайте картини, які є спокійними, заспокійливими та надихаючими. Прикладами такого мистецтва є:

Пейзажі природи

Абстрактне мистецтво

Натхненні цитати тощо

Включивши мистецтво, схвалене фен-шуй, ви створите більш збалансовану енергію у вашому домі.

Абстрактне мистецтво - це добре, як вчить фен-шуй (фото: Pixabay.com)

Неправильне розміщення ліжка

Ваша спальня - це важливе місце для гарного фен-шуй у вашому домі. Важливо правильно розмістити ліжко. Професіонали радять ставити ліжко у "командній позиції", тобто так, щоб ви могли бачити двері з ліжка, але не прямо навпроти них. Уникайте розміщення ліжка на лінії з вікном, оскільки це створює надмірний потік енергії.