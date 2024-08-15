4 распространенные ошибки при выборе и установке люстры

Люстра - это визуальный центр помещения. Поэтому стилистические риски, связанные с ней, очень серьезны - можно повесить в комнате такую люстру, что она вместо того, чтобы украшать дом, будет настоящим чудовищем. Какие здесь наиболее распространенные ошибки, которые совершают почти все, а потом сожалеют?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило инструкцию, чего нужно избегать в разных типах помещений, где вы хотите повесить люстру и как выбрать люстру в стиле комнаты.
При выборе люстры важно учитывать не только количество плафонов, но и диаметр светильника. В основном диаметр люстры должен составлять не более ⅓ ширины комнаты, ориентируясь на короткую стену в прямоугольном помещении.
Дизайнеры советуют учитывать площадь комнаты:
Количество плафонов должно быть достаточным для освещения комнаты. Для помещения до 20 м² хватит трех плафонов, для большей площади - пяти и более. Цвет плафонов также важен: темные приглушают свет, светлые - усиливают.
Высота люстры - это расстояние от основания до нижнего края плафона или лампы. Для помещения с высотой до 2,8 м люстра должно быть не выше 70 см, чтобы оставлять оптимальное расстояние 200-210 см от пола. Для высоких людей это правило корректируется, сохраняя расстояние 50-60 см от уровня глаз до люстры.
Для комнат с высокими потолками короткие люстры не подходят, поскольку они теряются в интерьере. Здесь важно соблюдать баланс и пропорции.
Люстра не должна быть единственным источником света в комнате. Она не может обеспечить достаточной яркости для всех потребностей. Всегда дополняйте ее другими осветительными приборами - бра, торшерами, настольными лампами, светодиодной подсветкой и встроенными светильниками.
Не возлагайте на люстру все осветительные функции. Она должна быть главным, но не единственным источником света.
Материалы каркаса и плафонов должны соответствовать отделке помещения, мебели и общему стилю интерьера:
Комбинировать материалы, фактуры и цвета можно только в стиле фьюжн, если дизайном занимается профессионал.
Раньше мы уже писали, как сделать темную комнату светлее с помощью дизайна.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Architectural Digest и сайт Lightology.