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4 распространенные ошибки при выборе и установке люстры

Люстру нужно выбирать правильно (фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

Люстра - это визуальный центр помещения. Поэтому стилистические риски, связанные с ней, очень серьезны - можно повесить в комнате такую люстру, что она вместо того, чтобы украшать дом, будет настоящим чудовищем. Какие здесь наиболее распространенные ошибки, которые совершают почти все, а потом сожалеют?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило инструкцию, чего нужно избегать в разных типах помещений, где вы хотите повесить люстру и как выбрать люстру в стиле комнаты.

Неправильный размер и параметры плафонов

При выборе люстры важно учитывать не только количество плафонов, но и диаметр светильника. В основном диаметр люстры должен составлять не более ⅓ ширины комнаты, ориентируясь на короткую стену в прямоугольном помещении.

Дизайнеры советуют учитывать площадь комнаты:

  • Комната 10-20 м² : люстра диаметром 40-60 см.
  • Комната 20-30 м² : люстра диаметром 60-75 см.
  • Комната 30-40 м² : люстра диаметром 75-90 см.
  • Комната более 40 м² : люстра диаметром 90+ см.

Количество плафонов должно быть достаточным для освещения комнаты. Для помещения до 20 м² хватит трех плафонов, для большей площади - пяти и более. Цвет плафонов также важен: темные приглушают свет, светлые - усиливают.

Неправильная высота

Высота люстры - это расстояние от основания до нижнего края плафона или лампы. Для помещения с высотой до 2,8 м люстра должно быть не выше 70 см, чтобы оставлять оптимальное расстояние 200-210 см от пола. Для высоких людей это правило корректируется, сохраняя расстояние 50-60 см от уровня глаз до люстры.

Для комнат с высокими потолками короткие люстры не подходят, поскольку они теряются в интерьере. Здесь важно соблюдать баланс и пропорции.

Вот такую люстру точно нельзя вешать на низкие потолки (фото: Freepik.com)

Использование люстры как единственного источника освещения

Люстра не должна быть единственным источником света в комнате. Она не может обеспечить достаточной яркости для всех потребностей. Всегда дополняйте ее другими осветительными приборами - бра, торшерами, настольными лампами, светодиодной подсветкой и встроенными светильниками.

Не возлагайте на люстру все осветительные функции. Она должна быть главным, но не единственным источником света.

Неправильно подобранные материалы люстры

Материалы каркаса и плафонов должны соответствовать отделке помещения, мебели и общему стилю интерьера:

  • Классика: стекло, кованые элементы, керамика, текстиль.
  • Минимализм: термопластик, стекло, металл.
  • Лофт: металлические светильники, стекла в небольшом количестве.
  • Скандинавский стиль: прозрачное стекло, сдержанный дизайн металлического каркаса.

Комбинировать материалы, фактуры и цвета можно только в стиле фьюжн, если дизайном занимается профессионал.

Раньше мы уже писали, как сделать темную комнату светлее с помощью дизайна.

Читайте также о критических ошибках в интерьере по фэн-шуй, которые навлекают в дом беду.

При написании материала использовались следующие источники: издание Architectural Digest и сайт Lightology.

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