Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео

На заході України вже випав перший сніг, і прикордонники помітили перших його поціновувачів. Інакше цих створінь називають "помічниками Санти".
Кого зустріли працівники ДПСУ, розпововідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал служби.
На відео прикордонників видно, як серед засніжених дерев і пагорбів гордовито скачуть молоді олені. Працівники ДПСУ знімали тварин тишком-нишком з-за гілок дерев, щоб не налякати.
Потім на снігу було видно сліди від копит оленів.
Нагадаємо, що кілька днів тому в Україні випав перший сніг. 10 жовтня засніжило горі Піп Іван Чорногірський. Через це на місцевості відразу погіршилася видимість, тому гірські рятувальники заздалегідь попереджають туристів про підвищений рівень небезпеки.
В Україні випав перший сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
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