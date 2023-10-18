Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео

На відео прикордонників видно, як серед засніжених дерев і пагорбів гордовито скачуть молоді олені. Працівники ДПСУ знімали тварин тишком-нишком з-за гілок дерев, щоб не налякати.

Потім на снігу було видно сліди від копит оленів.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Україні випав перший сніг. 10 жовтня засніжило горі Піп Іван Чорногірський. Через це на місцевості відразу погіршилася видимість, тому гірські рятувальники заздалегідь попереджають туристів про підвищений рівень небезпеки.

В Україні випав перший сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)