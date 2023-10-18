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Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео

Кого зустріли прикордонники (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На заході України вже випав перший сніг, і прикордонники помітили перших його поціновувачів. Інакше цих створінь називають "помічниками Санти".

Кого зустріли працівники ДПСУ, розпововідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал служби.

На відео прикордонників видно, як серед засніжених дерев і пагорбів гордовито скачуть молоді олені. Працівники ДПСУ знімали тварин тишком-нишком з-за гілок дерев, щоб не налякати.

Потім на снігу було видно сліди від копит оленів.

 

 

Нагадаємо, що кілька днів тому в Україні випав перший сніг. 10 жовтня засніжило горі Піп Іван Чорногірський. Через це на місцевості відразу погіршилася видимість, тому гірські рятувальники заздалегідь попереджають туристів про підвищений рівень небезпеки.

В Україні випав перший сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Раніше ми розповідали, які рослини потрібно накривати, щоб захистити від морозів.

Читайте також, як правильно морозити фрукти та овочі на зиму.

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оленьДПСУ