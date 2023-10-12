Ось які рослини обов'язково потрібно накривати на зиму, щоб захистити від морозів

Деякі рослини можуть зимувати під відкритим небом, а іншим потрібен захист від морозів. Щоб заморозки не нашкодили квітам, їх надійно захищають.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Telegram -каналу "Дача. Сад та город".

Коли вкривати рослини

Більшість садівників вкривають рослини до зими, коли температура повітря знижується до 5-7 градусів. Зазвичай у такій справі допомагає хвойне гілля - лапник, спанбонд, опале листя й мішковина.

Професійні садівники не радять використовувати для укриття квітів поліетилен, адже під ним рослини пріють і часто гинуть.

Список рослин

Троянди

Плетисту троянду треба зв’язати, вкласти на лапник, а потім вкрити спанбондом. Ще зверху треба засипати хвойним гіллям. Кущову троянду зазвичай ховають під каркасне укриття.

Незалежно від сорту, кущі оглядають на предмет хвороб і шкідників. У жовтні найбільш часто на стеблах і листках з'являється плямистість. В цьому випадку:

зрізають уражені листя і бутони

видаляють стебла

обприскують рослину і ґрунт навколо куща мідним купоросом

Після обрізання троянди обов’язково треба присипати торфом, щоб утеплити коріння.

Гортензії

Обов’язково вкривають крупнолисті сорти, інакше взимку вимерзнуть їх квіткові бруньки. Також підлягають укриттю після посадки метельчаті та деревоподібні сорти. Найкраще спорудити над рослиною каркас із укриттям з дихаючого матеріалу.

Лаванда

Якщо у вас росте не морозостійкий сорт, доведеться зв’язати гілки і вкрити їх хвойним гіллям чи спанбондом.

Цибулеві квіти

Лілії, тюльпани та нарциси треба вкривати хвойним гіллям. Солому краще не використовувати, оскільки вона приваблює гризунів.

Півонії

Вкривають переважно деревоподібні та гібриди. Спочатку видаляють сухе листя, зв’язують стебла, а потім вкривають мішковиною.

Туї

Укривають молоді туї та інші декоративні хвойні рослини. В основному гілки стягують, вкривають мішковиною і прив’язують конструкцію до опори.