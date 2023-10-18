Пограничники показали помощников Санты на заснеженных склонах гор: сказочное видео

На видео пограничников видно, как среди заснеженных деревьев и холмов гордо скачут молодые олени. Работники ГПСУ снимали животных исподтишка из-за веток деревьев, чтобы не испугать.

Затем на снегу были видны следы от копыт оленей.

Напомним, несколько дней назад в Украине выпал первый снег. 10 октября заснежило горе Поп Иван Черногорский. Поэтому на местности сразу ухудшилась видимость, поэтому горные спасатели заранее предупреждают туристов о повышенном уровне опасности.

В Украине выпал первый снег на горе Поп Иван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)