Прикордонникам відкриють реєстр призовників: що означають ці зміни

Навіщо вводять ці зміни

Ці зміни запроваджують, щоб спрости та прискорити процедуру перевірки документів у призовників під час перетину кордону.

"Як тільки все це буде протестовано і напрацьовано, фактично надалі наші інспектори зможуть буквально в режимі онлайн перевірити ту чи іншу особи, чи дійсно їй військкоматом до прикладу видавався той чи інший документ, який дає право на перетин державного кордону", - пояснив Демченко.

Також він зазначив, що співпраця ДПСУ та Міноборони дозволить більш ефективно протидіяти спробам використання підробних документів.

Нагадаємо, що повнолітні чоловіки, які не зняті з військового обліку не можуть вільно перетинати кордон під час діє воєнного стану.

Яке покарання за незаконний виїзд з країни

Для військовозобов'язаних громадян, які намагатимуться незаконно перетнути кордон, передбачені наступні види покарання:

штраф у розмірі від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн)

адміністративний арешт строком до 15 діб

Також громадяни отримають покарання, якщо спробують перетнути кордон поза межами пункту пропусків або з підробленими документами.

У разі повторного правопорушення передбачений штраф у розмірі від 500 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 13 600 грн).

Відповідальність за незаконний виїзд за кордон передбачена у статті 204 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.