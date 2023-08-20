Пограничникам откроют реестр призывников: что означают эти изменения

Зачем вводят эти изменения

Эти изменения вводятся, чтобы упростить и ускорить процедуру проверки документов у призывников при пересечении границы.

"Как только все это будет протестировано и наработано, фактически в дальнейшем наши инспекторы смогут буквально в режиме онлайн проверить то или иное лицо, действительно ли ему военкоматом к примеру выдавался тот или иной документ, дающий право на пересечение государственной границы", - объяснил Демченко.

Также он отметил, что сотрудничество ГНСУ и Минобороны позволит более эффективно противодействовать попыткам использования поддельных документов.

Напомним, что совершеннолетние мужчины, которые не сняты с военного учета, не могут свободно пересекать границу во время действия военного положения.

Какое наказание за незаконный выезд из страны

Для военнообязанных граждан, пытающихся незаконно пересечь границу, предусмотрены следующие виды наказания:

штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн)

административный арест сроком до 15 суток

Также граждане получат наказание, если попытаются пересечь границу вне пункта пропусков или с поддельными документами.

В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 13 600 грн).

Ответственность за незаконный выезд за границу предусмотрена в статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.