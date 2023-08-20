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Пограничникам откроют реестр призывников: что означают эти изменения

Пограничники получат доступ к реестру призывников (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Украинским пограничникам предоставит доступ к реестру призывников. Уже начали подготовку к этим изменениям.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление спикера ГНСУ Андрея Демченко, которое он сделал в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

Зачем вводят эти изменения

Эти изменения вводятся, чтобы упростить и ускорить процедуру проверки документов у призывников при пересечении границы.

"Как только все это будет протестировано и наработано, фактически в дальнейшем наши инспекторы смогут буквально в режиме онлайн проверить то или иное лицо, действительно ли ему военкоматом к примеру выдавался тот или иной документ, дающий право на пересечение государственной границы", - объяснил Демченко.

Также он отметил, что сотрудничество ГНСУ и Минобороны позволит более эффективно противодействовать попыткам использования поддельных документов.

Напомним, что совершеннолетние мужчины, которые не сняты с военного учета, не могут свободно пересекать границу во время действия военного положения.

Какое наказание за незаконный выезд из страны

Для военнообязанных граждан, пытающихся незаконно пересечь границу, предусмотрены следующие виды наказания:

  • штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн)
  • административный арест сроком до 15 суток

Также граждане получат наказание, если попытаются пересечь границу вне пункта пропусков или с поддельными документами.

В случае повторного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 13 600 грн).

Ответственность за незаконный выезд за границу предусмотрена в статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Раньше мы рассказывали о том, куда обращаться, если у вас возникли проблемы при прохождении ВВК.

Читайте также о том, как оспорить решение ВВК.

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