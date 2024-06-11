Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена: эмоциональное видео

Украинский пограничник Андрей, два года бывший в российском плену, наконец-то встретился со своим четырехлапым помощником Ремом. И их эмоциональная встреча растрогала сеть.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы в Faceook .

Известно, что в 2022 году, когда война охватила Украину, наш военный вышел из окруженного завода Ильича в Мариуполе, держа Рема на руках.

После Мариуполя Андрей и Рем прошли через ад Сартаны и Оленовке, деля на двух 330-граммовый обед. Потом их пути разошлись: пса ждал долгий путь домой, а воина - неизвестность.

И вот, наконец, через два года, мужчина встретился со своим верным другом и помощником!

Видео, зафиксировавшее эту трогательную встречу, уже разлетелось по сети.

Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя эти трогательные кадры:

Немає відданості меж!

Відданість без меж

Тепер друзі разом!

Дай боже, щоб більше не розлучалися

Сльози навертаються на очі…

Зворушливий приклад вірності та любові.

Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!

Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби

Отметим, что собаки известны своей верностью и преданностью хозяевам. Они могут формировать крепкие эмоциональные связи с людьми и в течение длительного времени помнить о них.