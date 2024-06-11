Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена: эмоциональное видео
Украинский пограничник Андрей, два года бывший в российском плену, наконец-то встретился со своим четырехлапым помощником Ремом. И их эмоциональная встреча растрогала сеть.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на публикацию Государственной пограничной службы в Faceook.
Известно, что в 2022 году, когда война охватила Украину, наш военный вышел из окруженного завода Ильича в Мариуполе, держа Рема на руках.
После Мариуполя Андрей и Рем прошли через ад Сартаны и Оленовке, деля на двух 330-граммовый обед. Потом их пути разошлись: пса ждал долгий путь домой, а воина - неизвестность.
И вот, наконец, через два года, мужчина встретился со своим верным другом и помощником!
Видео, зафиксировавшее эту трогательную встречу, уже разлетелось по сети.
Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя эти трогательные кадры:
- Немає відданості меж!
- Відданість без меж
- Тепер друзі разом!
- Дай боже, щоб більше не розлучалися
- Сльози навертаються на очі…
- Зворушливий приклад вірності та любові.
- Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!
- Це відео змушує вкотре повірити в силу любові і дружби
Отметим, что собаки известны своей верностью и преданностью хозяевам. Они могут формировать крепкие эмоциональные связи с людьми и в течение длительного времени помнить о них.
Смотрите также трогательное видео, как в Черкассах на празднике последнего звонка выпускник 11 класса сделал предложение своей девушке.
Ранее следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк, которую оккупанты около двух лет содержали в плену, показала фото с последствиями пыток и обратилась к россиянам с пожеланием.