Приказал Януковичу уйти в отставку: как и что Байден говорил про Украину

7 ноября Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах в США. Несмотря на то, что эта фигура не была очень активной на украинской политической арене, Байден все же оказывал влияние на украинских глав и чиновников. Как и что Джо Байден говорил про Украину – читайте ниже.

За время своей продолжительной карьеры, Байден не раз приезжал в Киев и публично заявлял о поддержке Украины. Такие слова он выражал еще до оккупации Крыма и АТО. Поэтому его называют большим другом Украины, пишет издание "Буквы".

Еще во время президентства он встречался и с Виктором Ющенко, и с Петром Порошенко. В 2015 году Байден выступил в Верховной Раде.

Тема Украины всегда была для Байдена ключевой. Это подтверждает и тот факт, что политик написал книгу об Америке и Украине.

В своей работе политик рассказал об Украине, аннексии Крыма и событиях на Донбассе. Байден подробно описал каждый из шести визитов в Украину, общение с властью и политические события. В частности, Байден рассказал, как "приказал Януковичу уйти в отставку".

"Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы убивали украинских граждан десятками и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткий разгон. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, через три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отозвать своих боевиков, и он ушел", – написал Байден.

Также Байден в своей книге вспомнил о том, что участвовал в налаживании сотрудничества между Порошенко и Яценюком.

"Я потратил два полных дня в Киеве, пытался убедить Порошенко и Яценюка отказаться от их упрямого нежелания работать вместе", – писал политик.

Уже в 2018 году имя Джо Байдена было запятнано скандальным роликом, когда тот признался, что украинского генпрокурора отправили в отставку после его просьбы. Вероятно, речь идет о Викторе Шокине. Это стало причиной для обвинений Байдена со стороны его политического оппонента Дональда Трампа во вмешательстве в украинское правосудие.

Также политик писал о глобальной проблеме Украины – коррупции. Он отмечал, что общался с верхушкой власти и настаивал на мощной борьбе с коррупцией. Однако усилиями власти он остался недоволен.

Напомним, что ранее мы писали о скандальных фактах из жизни Джо Байдена.

Также мы рассказывали о супруге нового американского президента Джилл Байден.