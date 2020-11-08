Учительница займет место Мелании Трамп: что известно о новой первой леди США Джилл Байден

Джилл Байден (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Джилл Байден помогла Джо пережить смерть его первой жены и дочери

Джо Байден досрочно объявил о своей победе на выборах. Однако, согласно данным подсчета, он действительно, скорее всего, станет новым президентом США. Самый опытный сенатор в штатах, возможно, никогда не пришел бы к успеху, если бы не его супруга. Что известно о новой первой леди Америки Джилл Байден – читайте в нашем специальном материале.

Джилл Байден – 69-летняя вторая супруга новоиспеченного президента Джо Байдена, два срока занимавшая должность второй леди США. Именно она помогла новоиспеченному президенту преодолеть ужасную трагедию, включая гибель его первой жены и ребенка в автокатастрофе.

До того как выйти замуж за Джо, Джилл была замужем за Биллом Стивенсоном, бывшим футболистом колледжа. Она призналась, что со своим вторым мужем у нее не было любви с первого взгляда.

"Когда Джо появился в моей двери, я бросила один взгляд на его идеальный костюм и кожаные мокасины и подумала: Слава Богу, это только одно свидание", – сказала она в интервью The New York Times.

Джилл и Джо Байден с детьми (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Она все равно влюбилась в него, но Джо, по слухам, несколько раз делал ей предложение, прежде чем она согласилась выйти за него замуж в 1977 году, когда стала мачехой его двух оставшихся в живых сыновей.

Джилл продолжала работать учительницей на протяжении всей политической карьеры своего мужа, в том числе во время ее пребывания на посту второй леди, когда она преподавала английский язык в местном колледже Северной Вирджинии.

"Быть учителем – это не то, что я делаю, а то, кто я есть", – написала она в своих мемуарах в 2019 году.

Джилл и Джо Байдены (фото: facebook.com/DrJillBiden)

Она провела восемь лет, служа второй леди в администрации Обамы, и быстро установила прочную связь с Мишель.

"Джилл не просто великолепна, но и добра. Она очень забавная, и она одна из самых сильных людей, которых я знаю. И я люблю ее и восхищаюсь ею всем сердцем", – сказала миссис Обама во время их последнего совместного мероприятия в офисе.

Джо и Джилл пережили еще один шокирующий удар 30 мая 2015 года, когда старший сын Джо Бо умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

Джо сказал в своем заявлении в то время: "с разбитыми сердцами Холли, Хантер, Эшли, Джилл и я объявляем о кончине нашего мужа, брата и сына Бо, после того как он боролся с раком мозга с той же честностью, мужеством и силой, которые он демонстрировал каждый день своей жизни".

Байден играла более активную роль в этой президентской кампании, чем в двух предыдущих. Она также проходила обучение онлайн-преподаванию после того, как началась пандемия COVID-19 в Соединенных Штатах, и она указала, что намерена возобновить преподавание, даже если ее муж будет избран. Вполне возможно, что она станет первой первой леди, которая получит оплачиваемую работу за пределами Белого дома.

Джилл и Джо Байдены (фото: facebook.com/DrJillBiden)

В течение нескольких недель, предшествовавших выборам в конгресс штата Айова, она устраивала больше предвыборных выступлений в этом штате, чем ее муж. Джилл попала в заголовки газет в начале 2020 года, когда она бросилась защищать своего мужа от протестующих веганов, когда те штурмовали сцену в Лос-Анджелесе. Джилл во время выступления своего мужа физически заблокировала протестующего, чтобы тот до него не добрался.

Ожидается, что Байден станет первой леди Соединенных Штатов 20 января 2021 года, после избрания ее мужа Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов 7 ноября 2020 года. Ожидается, что она сменит Меланию Трамп на посту первой леди.

Байден получил 6 почетных степеней, а также несколько других наград.

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