Байден - президент США: скандальные факты из жизни главы Белого дома

Джо Байден (фото: facebook.com/joebiden)

Джо Байден одержал победу на президентских выборах в США

Лидер Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Главы многих государств уже поздравили его с победой. Глава украинского государства уже отправил слова с поздравлениями и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Белым домом. Несмотря на почти идеальную карьеру, которую строил Байден, в СМИ все же всплыло несколько скандалов. Что известно о "темной стороне" нового главы Белого дома – читайте в нашем специальном материале.

Среди тех, кто поздравил лидера демократов – президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами и всегда сотрудничала в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!" – написал Зеленский в своем Twitter.

На текущий момент официальных результатов выборов по всем штатам Америки опубликовано не было. Но по данным The Asossiated Press, в гонке с существенным отрывом лидирует Джо Байден.

Скриншот (google.ru)

Теория заговора "Байден и Украина"

Кандидат в президенты США Джо Байден оказался в центре скандала из-за возможной связи с украинской фирмой Burisma, в руководстве которой шесть лет назад работал его сын Хантер. Так, политика подозревают в общении с главой компании Вадимом Пожарским в 2015 году, когда Байден занимал пост вице-президента США.

На это указывают электронные письма, опубликованные изданием New York Post, в одном из которых Пожарский лично благодарит Байдена-младшего за организацию встречи с его отцом.

Кроме того, текст еще одного сообщения содержит интересную просьбу к Байдену-младшему: Пожарский интересуется у него, как он может использовать свое влияние от имени компании.

Примечательно, что сын Байдена был обвинен также в том, что служил "стратегическим интересам" китайского правительства и военных, в то время как он был членом правления базирующейся в Пекине инвестиционной фирмы BHR Partners.

Сын Байдена – педофил?

На китайской видеоплатформе GTV появились скандальные фото и видео, на которых запечатлен, как утверждается, сын Джо Байдена Хантер, который якобы вступал в интимную связь с несовершеннолетними.

Хантер Байден (фото: AFP)

Насколько можно верить этим публикациям – неясно, все крупнейшие американские ресурсы, такие как Google или Twitter, заблокировали на него ссылки.

Известно, что платформа, опубликовавшая этот компромат непонятного происхождения и степени достоверности, связана с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Джо Байдена обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Сообщается, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой.

Стриптиз-клуб и пьянство

The New York Post также публиковали информацию о том, что видели копию жесткого диска ноутбука, предположительно принадлежащего сыну Джо Байдена Хантеру, переданную личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Жесткий диск якобы содержал данные о выплате 21 000 долларов сайту с web-cam моделями, десятках тысяч долларов, потраченных в стрип-клубе, и фотографиях, на которых Хантер выглядел пьяным. Об этом пишет The Sun.

Достоверность этих утверждений была поставлена под сомнение, и письмо, подписанное десятками сотрудников разведки и опубликованное Politico, сообщает, что Джулиани, возможно, была целью российской дезинформационной операции.

Джо сказал, что эти отчеты являются частью "клеветнической кампании", и решительно отрицал, что когда-либо использовал свою должность вице-президента, чтобы помочь своему сыну.

Ребенкок от стриптизерши

В мае 2019 года 28-летняя жительница Арканзаса Лунден Алексис Робертс подала на Хантера Байдена иск об установлении отцовства, заявив, что он является отцом их 18-месячного ребенка. Она утверждает, что они познакомились в стрип-клубе, в котором она работала в Вашингтоне в Колумбии.

В январе 2020 года суд постановил, что Байден был отцом, и он согласился платить алименты в случае отцовства. Об этом пишет The Sun.

Лунден Алексис (фото: MySpace)

Байдена обвинили в "приставаниях" к женщинам

Весной 2019-го сразу несколько женщин публично заявили о случаях неподобающего, по их мнению, поведения со стороны Байдена. Одна из них, Люси Флорес, работавшая ранее в ассамблее Невады, в своих воспоминаниях указала, что в 2014 году Байден однажды приобнял ее за плечи и поцеловал в затылок. Вторая, сотрудница аппарата Демократической партии Эми Лаппос, в интервью агентству АР рассказала об одном случае некорректных объятий со стороны Байдена. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Однако никто не заявлял о попытках домогательства или сексуального насилия. Байден утверждал, что ничего неподобающего в его поступках не было.

Ранее мы писали, что действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд на Джо Байдена.