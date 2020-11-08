Наказав Януковичу піти у відставку: як і що Байден говорив про Україну

7 листопада Джо Байден оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США. Попри те, що ця постать не була дуже активною на українській політичній арені, Байден все ж чинив вплив на українських глав і чиновників. Як і що Джо Байден говорив про Україну – читайте нижче.

За час своєї тривалої кар'єри, Байден не раз приїжджав в Київ і публічно заявляв про підтримку України. Такі слова він висловлював ще до окупації Криму та АТО. Тому його називають великим другом України, пише видання "Літери".

Ще під час президентства він зустрічався і з Віктором Ющенком, і з Петром Порошенком. У 2015 році Байден виступив у Верховній Раді.

Тема України завжди була для Байдена ключовою. Це підтверджує і той факт, що політик написав книгу про Америку та Україну.

У своїй роботі політик розповів про Україну, анексію Криму та події на Донбасі. Байден докладно описав кожний з шести візитів в Україну, спілкування з владою і політичні події. Зокрема, Байден розповів, як "наказав Януковичу піти у відставку".

"Я зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу в кінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками та у нас були достовірні відомості про те, що він готує ще більш жорсткий розгін. Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у стосунках зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Настав час відкликати своїх бойовиків, і він пішов", – написав Байден.

Також Байден у своїй книзі згадав про те, що брав участь у налагодженні співробітництва між Порошенком і Яценюком.

"Я витратив два повних дні в Києві, намагався переконати Порошенко і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом", – писав політик.

Вже у 2018 році ім'я Джо Байдена було заплямовано скандальним роликом, коли той зізнався, що українського генпрокурора відправили у відставку після його прохання. Ймовірно, мова йде про Віктора Шокіна. Це стало причиною для звинувачень Байдена з боку його політичного опонента Дональда Трампа у втручанні в українське правосуддя.

Також політик писав про глобальну проблему України – корупцію. Він зазначав, що спілкувався з верхівкою влади та наполягав на потужній боротьбі з корупцією. Однак зусиллями влади він залишився незадоволений.

Нагадаємо, що раніше ми писали про скандальні факти з життя Джо Байдена.

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