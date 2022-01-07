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На Прикарпатье женщина "припарковала" авто на крыше дома: фото необычного ДТП

Автор: Владимир Костырин

На Прикарпатье произошло необычное ДТП, в результате которого автомобиль пробил крышу жилого дома и оказался почти целиком внутри здания. Женщину, которая была за рулем легковушки, передали медикам для оказания помощи.

Об этом 7 января передали в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Случай произошел сегодня днем в селе Соколовка Косовского района.

Получив сообщение об аварии, на место выехали спасатели ДПРЧ-14 на автомобиле "САРМ - Л" и местная пожарная команда села Яворов.

Как было установлено, легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и врезался в жилой дом, который стоял как раз около склона внизу.

На фото с места ДТП видно, что пристройка к зданию практически "облокотился" на этот склон, а крыша касается земли.

Таким образом, машина и скатилась с дороги прямо на черепицу, протаранив покрытие крыши и чуть ли не полностью оказалась в помещении здания, застряв там.

Сначала спасатели оказали помощь женщине-водителю, и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Также бойцы ГСЧС отключили газобаллонное оборудование и клеммы АКБ, чтобы не произошло возгорание и не было взрыва.

Затем при помощи спецавтомобиля и буксировочного троса спасатели вытащили авто на проезжую часть дороги.

На Прикарпатье авто протаранило крышу дома (фото: facebook.com/MNSIFR)

Ранее мы писали о том, что в Черновцах полицейский устроил курьезное ДТП и умудрился "припарковаться" на заборе.

Напомним также, перед этим в Харькове надувная лодка протаранила иномарку, а сама необычная авария попала на видео.

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ДТПИвано-Франковская областьПрикарпатье