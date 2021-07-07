В Харькове надувная лодка протаранила иномарку: курьезное видео ДТП

В городе Харькове мужчина проезжей частью транспортировал надувную лодку. Он прикрепил его сзади к своему авто, но плавсредство оторвался и выехал на встречную полосу.

Так, лодка врезалась во встречный автомобиль Skoda.

Как пишет ТСН владелец лодки не остановился, а прибавил газу и поехал дальше. Полицейские разыскали мужчину и выписали два протокола.

Также они оштрафовали водителя на почти 3,5 тыс. грн, потому что он ездил с просроченным удостоверением.

В комментариях пользователи с иронией отнеслись к аварии, также пишут, что беглый водитель был трезв.