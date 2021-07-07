В Харькове надувная лодка протаранила иномарку: курьезное видео ДТП
В городе Харькове мужчина проезжей частью транспортировал надувную лодку. Он прикрепил его сзади к своему авто, но плавсредство оторвался и выехал на встречную полосу.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".
Так, лодка врезалась во встречный автомобиль Skoda.
Как пишет ТСН владелец лодки не остановился, а прибавил газу и поехал дальше. Полицейские разыскали мужчину и выписали два протокола.
Также они оштрафовали водителя на почти 3,5 тыс. грн, потому что он ездил с просроченным удостоверением.
В комментариях пользователи с иронией отнеслись к аварии, также пишут, что беглый водитель был трезв.
- Видимо, подарок так вручить хотел. Не оценили;
- Лодка вышла на обгон, не убедившись в безопасности;
- Просто не заметил, что прицепа нет;
- В полиции сказали что он был трезв;
- Убегал по привычке?;
- Нужно было себе цеплять и ехать.
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