На Прикарпатті жінка "припаркувала" авто на даху будинку: фото незвичайної ДТП

Випадок стався сьогодні вдень у селі Соколівка Косівського району.

Отримавши повідомлення про аварію, на місце виїхали рятувальники ДПРЧ-14 на автомобілі "САРМ - Л" та місцева пожежна команда села Яворів.

Як було встановлено, легковий автомобіль з'їхав з проїжджої частини дороги і врізався в житловий будинок, який стояв якраз біля схилу внизу.

На фото з місця ДТП видно, що прибудова до будівлі практично "сперлася" на цей схил, а дах торкається землі.

Таким чином, машина і скотилася з дороги прямо на черепицю, протаранивши покриття даху і мало не повністю опинилася в приміщенні будівлі, застрягши там.

Спочатку рятувальники надали допомогу жінці-водійці, та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також бійці ДСНС відключили газобалонне обладнання та клеми АКБ, щоб не сталося загоряння і не було вибуху.

Потім за допомогою спецавтомобіля і буксирувального троса рятувальники витягли авто на проїжджу частину дороги.

На Прикарпатті авто протаранило дах будинку (фото: facebook.com/MNSIFR)